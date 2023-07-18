به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گیلان، اظهار کرد: وضعیت بازار و اقلام و کالاهای اساسی در گیلان شرایط آرام پشت سر می‌گذارد.

وی با اشاره به قرارگیری در ماه محرم و سنت حسنه نذورات مردم در این ایام، افزود: تدبیرات لازم در تسهیل بخشی مقدمات نذورات در ماه محرم انجام شود.

رئیس سازمان صمت گیلان با اشاره به التهابات بازار مرغ در استان بیان کرد: با توزیع به موقع و نظارت بر فرایند توزیع می‌توان مشکلات در حوزه بازار مرغ را سامان بخشید.

پورحیدری با بیان اینکه در تأمین اقلام اساسی مشکلی وجود ندارد، اضافه کرد: قیمت کالاهای اساسی در بازار زیر ذره بین قرار دارد و در برخی کالا کاهش قیمت را شاهد هستیم.

وی با اشاره به کسادی بازار برنج و افزایش هزینه‌های تولید، افزود: کاهش قیمت برنج به دلیل واردات و همچنین افزایش تعرفه‌های تولید موجب دلسردی شالیکاران گیلانی شده است.

رئیس سازمان صمت گیلان با اشاره به وجود واسطه گری‌ها و دلالی در بازار برنج، بیان کرد: دولت با خرید تضمینی برنج می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای کشت و کار دو چندان کند.

پورحیدری با بیان اینکه مرغ با قیمت کاذب در گیلان به فروش می‌رسد، گفت: افزایش ناعادلانه قیمت مرغ ناشی از دخالت دلالان و سودجویان و خروج غیرمجاز مرغ از استان بوده است.