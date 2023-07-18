به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در جریان دیدار عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزائر از پکن، ۱۹ توافق‌نامه و تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه میان دو کشور به امضا رسید.

این اسناد همکاری به فعالیت‌های مشترک ۲ کشور در زمینه‌های حمل‌ونقل ریلی، ساخت مراکز انتقال فناوری و کشاورزی ارتباط داشته و بر اساس آن برخی چارچوب‌های جدید همکاری در زمینه ارتباطات نیز به زمینه‌های همکاری‌های ۲ کشور اضافه شده است.

در جریان این سفر، همچنین در زمینه ورزش، تقویت همکاری تجاری و تشکیل کارگروهی متشکل از متخصصان توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز تفاهم‌نامه‌هایی میان دو کشور به امضا رسید.

در جریان سفر رئیس جمهور الجزائر به چین، دو کشور، برنامه اجرایی همکاری و تبادل در زمینه پژوهش‌های علمی را به امضا درآوردند. امضای یادداشت تفاهم در زمینه امور قضایی، یادداشت تفاهم در زمینه توسعه اجتماعی و همچنین توافق در خصوص همکاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های هیدروژنی نیز از دیگر دستاوردهای دیدار تبون از پکن است.

دیدار رئیس جمهور الجزائر از چین، از روز گذشته آغاز شده و تبون به دعوت شی جین پینگ، همتای چینی خود، این دیدار را صورت داده است؛ دیداری که گامی جدید در راستای تقویت رویکرد الجزائر به شرق انجام می‌شود. این سفر در حالی انجام شده که طبق آمارهای رسمی، چین از سال ۲۰۱۹ تاکنون با سرمایه گذاری نزدیک به ۹ میلیارد دلار، در جایگاه نخست سرمایه‌گذاران خارجی در الجزائر قرار دارد.