سند ۷۱۱ هکتار از اراضی نیروی دریایی ارتش در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بزرگمهر در دیدار با فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیم ۱۰ فقره سند مالکیت اراضی نیروی دریایی به مساحت ۱۵ هکتار به امیر ایرانی، گفت: کارکنان این اداره کل در راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ «حقوق عامه، حقوق بیت المال» و همچنین در جهت جلوگیری از زمین خواری و تسریع در تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و هویت بخشی و لزوم ثبت عرصه و اعیان تمامی اراضی به ویژه وزارت دفاع تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر افزود: نظر به اهمیت موضوع و حفظ و صیانت از املاک وزرات دفاع و با توجه به تلاش بی وقفه و مجاهدت نیروهای جان بر کف مسلح کشور که امنیت و دفاع از میهن عزیزمان را برعهده دارند، این اداره کل خود را مکلف داشته همانگونه که نیروهای مسلح دفاع از تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد، مسئولیت حفظ و صیانت از اراضی و املاک وزارت دفاع را به نحو احسن به انجام رساند.

عضو شورای قضائی استان بوشهر، ادامه داد: در این راستا همکاران ثبتی با بسیج تمامی امکانات و نیروهای خدوم و تشکیل کارگروه‌ها و شوراهای جهادی و اجرایی مشترک در ستاد و تمامی شهرستان‌ها ظرفیت تثبیت و صدور اسناد مالکیت کاداستری (حد نگار) را پس از رفع موانع ثبتی فراهم کرده‌اند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر اضافه کرد: در نهایت پس از ۵۰ سال این اداره کل موفق شد تا با تعامل و همکاری صورت گرفته با نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و سه ماهه ابتدایی سال جاری اقدام به صدور یک هزار و ۳۳۵ جلد سند مالکیت تک برگ به مساحت بیش از چهار هزار هکتار از اراضی استان بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از وزارت دفاع ارتش جمهوری اسلامی کرده است.

وی بیان کرد: از میزان فوق تعداد ۵۰ جلد سند مالکیت برای اراضی متعلق به پایگاه دریایی بوشهر به مساحت ۷۱۱ هکتار صادر شده که در ۵۰ سال اخیر اقدامی جهادی و بی سابقه بوده است.

در ادامه جلسه فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن ابراز رضایت از عملکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، افزود: از تلاش‌های بی وقفه و تعامل و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان که نقش اساسی در تثبیت و صدور اسناد مالکیت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی داشته تقدیر می‌کنیم.

امیر ایرانی عنوان کرد: پیاده سازی حدنگاری املاک (کاداستر) و صدور سند مالکیت از «ارتکاب به جرم جعل و خدشه به سند و اختلاف در حدود سند و تعارض ثبتی و تداخل ثبتی و…» پیشگیری کرده و موجب می‌شود تا پرسنل نیروی دریایی بر رسالت و راهبردهای خود تمرکز کرده و از حواشی دعواهای ملکی به دور باشند.