ابراز تعجب و تذکر امیرعبداللهیان درگفتگوی تلفنی با لاوروف

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه طی تماس تلفنی در خصوص مناسبات دوجانبه و منطقه‌ای و لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورها تبادل نظر کردند.

طرفین در این تماس، مناسبات دو کشور را رو به رشد خواندند و بر اراده رؤسای جمهور دو کشور بر توسعه هر چه بیشتر مناسبات تاکید کردند.

همچنین طرفین با اشاره بر تحولات قفقاز گفتگوی اخیر وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهور جمهوری آذربایجان را مورد توجه قرار دادند.

در این راستا چارچوب مذاکرات منطقه‌ای از جمله فرمت موسوم به ۳+۳ شامل ایران، روسیه، ترکیه و جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان مورد تاکید قرار گرفت.

در این گفتگو در خصوص برگزاری نشست دوم وزرای خارجه چهار کشور ایران، روسیه، ترکیه و سوریه رایزنی به عمل آمد.

امیرعبداللهیان با ابراز تعجب از مفاد بند مربوط به جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس در بیانیه مشترک روسیه و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، بر تعلق تاریخی و ابدی این جزایر به ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نبوده و نیست.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در عین حال روابط ایران و روسیه را دارای پایه‌های محکم خواند و خاطرنشان کرد: نباید کاری صورت گیرد که به روابط عمیق دو کشور آسیب برساند.

وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه نیز در این تماس با اشاره به پایبندی روسیه به تمامی اصول منشور ملل متحد از جمله اصول مربوط به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تاکید کرد: فدراسیون روسیه هیچ تردیدی در مورد حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به خود راه نمی‌دهد و کاملاً به آن احترام گذاشته و خواهد گذاشت.

در این تماس طرفین بر لزوم احترام و حفظ و تقویت روابط دوستانه دو کشور تاکید کرده و در خصوص مراحل نهایی تدوین متن توافقنامه راهبردی ایران و روسیه نیز به تبادل نظر پرداختند.