«تالیم» موجب تخلیه هزاران نفر از مناطق جنوبی چین و ویتنام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، هزاران نفر از مناطق جنوبی چین و ویتنام در پی گسترش طوفان «تالیم» محل سکونت خود را ترک کردند.

بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی یورو نیوز، با گسترش طوفان «تالیم» از هنگ کنگ به سمت جزیره تایوان و همچنین مناطق جنوبی سرزمین اصلی چین و ایجاد امواج سهمگین در مناطق ساحلی، صدها هزار نفر از ساکنان این مناطق تخلیه شدند و برنامه حرکت قطارها و هواپیماها نیز لغو شد.

بنا بر اعلام اداره هواشناسی چین، سرعت باد در جریان وقوع این طوفان در برخی مناطق به ۱۳۶.۸ کیلومتر در ساعت رسیده و به همین دلیل هشدار نارنجی صادر شده است.

مقامات محلی همچنین دستور بسته شدن ده‌ ها مقصد گردشگری ساحلی را نیز داده‌اند.