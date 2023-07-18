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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۶

«تالیم» موجب تخلیه هزاران نفر از مناطق جنوبی چین و ویتنام شد

«تالیم» موجب تخلیه هزاران نفر از مناطق جنوبی چین و ویتنام شد

گسترش طوفان «تالیم» باعث شد تا هزاران نفر از مردم مناطق جنوبی چین و ویتنام منازل مسکونی خود را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، هزاران نفر از مناطق جنوبی چین و ویتنام در پی گسترش طوفان «تالیم» محل سکونت خود را ترک کردند.

بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی یورو نیوز، با گسترش طوفان «تالیم» از هنگ کنگ به سمت جزیره تایوان و همچنین مناطق جنوبی سرزمین اصلی چین و ایجاد امواج سهمگین در مناطق ساحلی، صدها هزار نفر از ساکنان این مناطق تخلیه شدند و برنامه حرکت قطارها و هواپیماها نیز لغو شد.

بنا بر اعلام اداره هواشناسی چین، سرعت باد در جریان وقوع این طوفان در برخی مناطق به ۱۳۶.۸ کیلومتر در ساعت رسیده و به همین دلیل هشدار نارنجی صادر شده است.

مقامات محلی همچنین دستور بسته شدن ده‌ ها مقصد گردشگری ساحلی را نیز داده‌اند.

کد مطلب 5840322

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