همایش عفاف و حجاب در پارس جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ عفاف و حجاب عصر سه‌شنبه با حضور گسترده بانوان مجتمع گاز و با سخنرانی فاطمه مجاهد کارشناس خانواده و مسئول کانون بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در سالن آموزش مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد.

حسین باغبان مدیر پالایشگاه دوم پارس جنوبی در ابتدای این برنامه ضمن خیرمقدم، نقش بانوان را در فعالیت‌های فرهنگی و کاری مجتمع با اهمیت برشمرد و گفت: نقش مؤثر بانوان در جبهه‌های کاری متفاوت مجتمع گاز زبانزد و بی بدیل است و این حضور مؤثر در امورات فرهنگی و … نیز ویژه و ستودنی است.

باغبان با اشاره به حادثه مسجد گوهرشاد مشهد بیان کرد: امروز نقش شما بانوان در تثبیت و ترویج عفاف و حجاب خاص است به نحوی که انجام این مهم مستلزم ظرافت ویژه ای است.

فاطمه مجاهد کارشناس خانواده و مسئول کانون بانوان و خانواده آستان قدس رضوی نیز به تبیین چرایی و اثر حجاب و عفاف در خانواده و جامعه و عقبه وجود آن پرداخت.

همچنین در این برنامه که با حضور مدیر روابط عمومی مجتمع گاز، فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین (ع)، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع)، مشاور مدیرعامل، رئیس منابع انسانی پالایشگاه دوم و جمعی از مدیران برگزار شد گروه سرود زهرایی عسلویه به اجرای سرود پرداختند.