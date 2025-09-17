کشف ۶۱۲ کیسه آرد قاچاق در بویراحمد

شهرام بخشی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف ۶۱۲ کیسه آرد قاچاق در شهرستان بویراحمد گفت: بخش زیادی از این آردها به دلیل ماندگاری طولانی در انبارها از چرخه مصرف انسانی خارج شدهاند.
وی با اشاره به اینکه این آردها پس از صورت جلسه در انبارهای جهاد کشاورزی ذخیرهسازی و نگهداری میشوند، اظهار کرد: آرد به شدت جاذب رطوبت است و در شرایط نامناسب، کیفیت خود را از دست داده و دمای بالا نگهداری از آرد نیز میتواند باعث افزایش فعالیت آنزیمها و فساد آرد شود.
مسئول بازرسی آرد و نان جهاد کشاورزی بویراحمد با اشاره به انجام سه هزار و ۶۵۰ مورد بازرسی از واحدهای نانوایی در شهرستان بویراحمد اعلام کرد: در این بازرسیها، پنج واحد نانوایی پلمب و ۴۹ واحد به دلیل کیفیت پایین نان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
وی تعداد نانواییهای این شهرستان را ۳۱۸ واحد اعلام کرد.
