تبدیل تهدید به فرصت یک نوع رویکرد مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شهاب زاده امروز سه شنبه در جمع اعضای شورای نگهبان شهرستان رودسر با اشاره به اینکه این نهاد در طی این مدت خدمات مثبت و ارزشمندی از خود بر جای گذاشته است، اظهار کرد: حمایت و صیانت از جایگاه شورای نگهبان باید مورد توجه همه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان یکی از حلقههای مفقوده در تاریخ معاصر کشور است، افزود: شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون موجب مصونیت بخشی نظام شده است.
فرماندار رودسر با بیان اینکه خطرات زیادی نظام اسلامی را تهدید میکند، گفت: تبدیل تهدید به فرصت یک نوع استراتژی و رویکرد مدیریتی است. شهاب زاده با اشاره به مشکل کم آبی در فصل زراعی، بیان کرد: بارش باران بسیاری از دغدغهها را در حوزه آب کشاورزی کاهش داد.
وی با اشاره به تلاشهای دشمنان در راستای ضربه زدن به نظام، افزود: دشمن در چهل و اندی سال عمر با برکت انقلاب، از هر تکنیکی برای ضربه به این انقلاب استفاده کرده و ناکام مانده است.
فرماندار رودسر با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن به دنبال برنامه ریزی و چالشهایی در این زمینه است، گفت: باید تلاش کنیم دچار غفلت نشویم و مأموریت خود را به نحو احسن انجام دهیم.
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