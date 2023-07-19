به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه می‌گوید غرب تمایلی به دیدین جنایات اوکراین ندارد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که مسکو می‌داند که غرب چشمان خود را بر هر جنایتی که از سوی رژیم کی یف صورت می‌گیرد، بسته و خواهد بست.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه درباره واکنش کشورهای غربی به حمله تروریستی اخیر به پل کریمه تاکید کرد که اینکه غرب هر گونه حمله تروریستی که رژیم کی یف در کشور روسیه سازماندهی می کند، را نادیده می گیرد و در این مورد سکوت می کند، اتفاق جدیدی نیست، قبلاً اتفاق افتاده است، دوباره نیز اتفاق می افتد، روسیه این موضوع را به خوبی درک می کند.

کمیته ملی ضد تروریسم روسیه اعلام کرد که دو هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی در ساعات اولیه روز دوشنبه پل کریمه را مورد حمله تروریستی قرار دادند. کمیته تحقیقات روسیه تحقیقاتی را درباره یک حمله تروریستی آغاز کرده است. بنا به اعلام روسیه، در این حمله دو بزرگسال کشته شدند و یک کودک زخمی شد.