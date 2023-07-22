سریع ترین ابررایانه جهان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، رایانه مذکور در سانتا کلارا واقع در ایالت کالیفرنیا قرار دارد و «سربراس» (یک شرکت هوش مصنوعی آمریکایی) آن را راهبری می کند.

با عرضه فناوری هوش مصنوعی به بازار، تقاضا برای ابر رایانه ها افزایش یافته تا کسب وکارها با کمک آن مدل های خود را آموزش دهند. در همین راستا شرکت هایی مانند مایکروسافت پیشنهاد کرده اند زیرساخت های بسیار گرانقیمت بسازند و آن را به شرکت ها اجاره دهند.

G۴۲ در امارات متحده عربی یک هلدینگ فناوری است و هدف آن ایجاد یک زیرساخت برای دنیایی آینده نگرانه است. این شرکت برای تحقیق رویای خود یعنی استفاده از ابررایانه های سیستم کندرگلکسی جهت حل بزرگترین چالش های انسان امروزی با دولت ها و کشورها همکاری می کند.

در این میان شرکت های فناوری متعددی اعلام کرده اند خوشه های عظیمی از واحدهای پردازش گرافیکی(GPU) یا همان مغز مدل های هوش مصنوعی ساخته اند. اندروفلدمن مدیر ارشد اجرایی شرکت سربراس سیستم که با G۴۲ همکاری می کند، در این باره می گوید: برای توزیع یک مدل میان چند هزار جی پی یو کوچک به چند ماه زمان و کارشناسانی با تخصص های نادر نیاز است.

فلدمن و همکارانش به جای استفاده از یک ابر رایانه مرکزی مشغول ساخت ابررایانه های هوش مصنوعی متصل به یکدیگر هستند که می توانند مدت زمان یادگیری مدل این فناوری را کاهش دهند. با کمک این روش تنظیم مدل های هوش مصنوعی مولد چند دقیقه طول می کشد و یک فرد می تواند تمام این فعالیت ها را انجام دهد.

سیستم کندر گلکسی رویهم رفته قدرت پردازش ۳۶ اگزافلاپ را خواهد داشت.

در هر هسته سیستم کندر گلکسی یک ابر رایانه قرار دارد که نخستین نمونه آن به تازگی رونمایی شده است. سربراس تاکنون ۶۴ پردازشگر هوش مصنوعیCS-۲ را سرهم بندی کرده تا ابر رایانه CG-۱ را بسازد.

هسته های پردازنده EPYCمتعل به شرکت AMD سیستم را تغذیه می کنند که دارای۵۴ میلیون هسته رایانشی بهینه سازی شده با هوش مصنوعی با پهنای باند فابریک ۳۸۸ ترابیت بر ثانیه و حافظه ذخیره سازی ۸۲ترابایتی هستند.

سیستم در محاسبات ۱۶ بیتی می تواند قدرت رایانش ۴ اگزافلاپ را ارائه کند که بسیار سریع تر از پر سرعت ترین ابر رایانه فعلی جهان است.

سربراس و G۴۲ تصمیم دارند دو ابررایانه دیگر به نام های CG-۲ و CG-۳ را در اوایل ۲۰۲۴ میلادی ارائه و سیستم CG-۱ را به عنوان سرویس ابر رایانشی برای مشتریان عرضه کنند.