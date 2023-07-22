لهستان سفیر روسیه را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی یف ایندیپندنت، لهستان امروز شنبه سفیر مسکو در ورشو را به بهانه تهدید ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه احضار کرد.

بهانه این اقدام این است که رئیس‌ جمهور روسیه در سخنان دیروز خود گفته است لهستان به سرزمین‌ هایی در کشورهای اوکراین و بلاروس چشم دوخته است.

ورشو مدعی است که پوتین دیروز در سخنانی گفته است که لهستان در آستانه اشغال بخش‌ های غربی اوکراین است و رویای سرزمین‌ های بلاروس را هم درسر می پروراند.

پوتین تهدید کرد که با زور پاسخ لهستان را می‌دهد.

وزارت خارجه لهستان نیز امروز سفیر روسیه در ورشو را برای توضیحاتی احضار کرده است.

لهستان یکی از حامیان اصلی اوکراین در جنگ علیه روسیه به شمار می آید.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هم پیشتر اقدامات لهستان در خصوص انتقال نیروی نظامی به مرز دو کشور را مورد انتقاد قرار داده بود.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این خصوص اعلام کرد که انتقال نیروهای نظامی لهستان به مرز نشان از رویکرد تهاجمی دولت ورشو دارد که از سوی روسیه باید مورد توجه و دقت قرار گیرد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که بیانیه وزارت دفاع این کشور در خصوص کشتیرانی و مناطق ناامن در دریای سیاه به فسخ توافق غلات مربوط است.

رئیس جمهور روسیه هم ساعاتی پیش با اشاره به بلندپروازی‌ های لهستان، گفت که هرگونه تجاوز به خاک بلاروس، حمله روسیه تلقی شده و مسکو با تمام ابزاری که در دست دارد واکنش نشان خواهد داد.

پس از ورود نیروهای ارتش خصوصی «واگنر» به بلاروس، کمیته امنیتی ورشو چهارشنبه هفته گذشته تصمیم گرفت تا واحدهای نظامی خود را به شرق لهستان اعزام و مستقر کند. لهستان هرگونه بلندپروازی ارضی را در بلاروس رد کرده است.

پوتین در اظهاراتش گفت که بخش غربی لهستان، هدیه‌ جوزف استالین، رهبر شوروی سابق به ورشو بوده و ظاهرا لهستانی‌ها این مساله را فراموش کرده‌اند و مسکو این موضوع را به آنها یادآوری می‌کند.

ماتئوس موراویتسکی، نخست وزیر لهستان در واکنشی آشکار به این جمله، در توییتر نوشت که «استالین یک جنایتکاری جنگی و به‌دلیل کشتار صدها هزار لهستانی، مجرم بود. واقعیت تاریخی قابل تردید نیست. سفیر فدراسیون روسیه به وزارت خارجه فراخوانده خواهد شد.»