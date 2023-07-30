بصیرت افزایی از برکات قیام عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما صبح یکشنبه در مراسم عزاداری محرم دانشگاه رازی که با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد از قیام امام حسین (ع) به عنوان معجزه الهی یاد کرد.
وی با تسلیت شهادت امام سجاد (ع)، افزود: دستگاه امام حسین (ع) یک دستگاه استثنایی است و چیزی شبیه به معجزه است زیرا حضور این میزان از جمعیت که خود جوش و با عشق و علاقه به حضرت جمع میشوند و با ایثار برای حضرت عزاداری میکنند در عالم بی نظیر است.
امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: کتاب قانون حضرت سجاد (ع) که بسیار قابل توجه است و شروح بسیاری بر آن نوشته شده و اصلاً یک منشور انسان سازی است از اندیشه بلند مقدار عصمت نشأت گرفته و اگر بتوانیم دستورات آن را سرلوحه زندگی قرار دهیم برای دنیا و آخرت ما کفایت میکند.
علما بیان کرد: دستگاه عظیم آفرینش همه ما را به خیر و سعادت دعوت میکند زیرا فطرت، ما را با خیر خلق کرده و در این سالیانی که بر انسان گذشته مواهب خوب همواره خوب و مورد تکریم بوده است و بدی و شر همواره مذموم بوده است لذا خداوند ما را به خیر محض دعوت کرده و اساس خلقت ما را بر همین منوال قرار داده است.
وی یادآوری کرد: باید بدانیم واعظ درون مهم است زیرا امام سجاد (ع) میفرمایند در درون ما واعظی است که پیوسته ما را به خیر و رستگاری دعوت میکند زیرا اگر واعظ در درون خودمان نداشته باشیم علامه دهر هم باشیم به انسانیت نزدیک هم نمیشویم زیرا اصل و اساس خلقت بر خیر و برکات و راستی است لذا باید مراقب باشیم آن را خراب نکنیم.
امام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: باید هر روز رفتار و اعمال خود را محاسبه کنیم و یله و رها نباشیم زیرا همه چیز در دین هست که همه ما را در رسیدن به اوج انسانیت یاری میرساند، لذا باید محاسبه کنیم خود را زیرا محاسبه کردن مقدمهای برای حسابرسی آخرت است.
علما با اشاره به رفتار حضرت اباالفضل العباس (ع) بیان کرد: حضرت اباالفضل (ع) نمونه اعلای بصیرت بود زیرا امام صادق (ع) میفرمایند عمویم عباس با بصیرت بود لذا قیام امام حسین (ع) به ما بصیرت داد و آگاهی بخشید.
وی قدرت تصمیم گیری درست و منطقی را از برکات بصیرت دانست و تأکید کرد: از برکت همین بصیرت است که امروز در دنیا مطرح هستیم و با تأسی به همین بصیرت است که امروز ابر قدرت هستیم و دنیا روی ما حساب میکند.
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