به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «الکساندر ساوچوک»، رئیس دفتر مطبوعاتی گروه «مرکز» در ارتش روسیه اعلام کردنیروهای روسی هشت حمله نیروهای اوکراینی را در محورهای سواتوفسکی و کراسنولیمان را دفع کردند.
به گفته ساوچوک، در این درگیریها بیش از ۱۰۰ نظامی اوکراینی کشته شدند.
دیروز دوشنبه نیز «سرگئی شویگو»، وزیر دفاع روسیه در گفتوگوی تصویری با فرماندهان نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد ارتش اوکراین در چهار هفته گذشته بیش از ۲۰ هزار نظامی خود را از دست داده است.
وی دراینباره گفت: رهبری نیروهای مسلح اوکراین ناامیدانه حملات تازهای را علیه مواضع ما انجام میدهند، اما به لطف خط دفاعی مستحکم، سازماندهی ماهرانه سیستم آتش، اقدامات حرفهای، استقامت و بردباری ارتش روسیه، تمام حملات دشمن دفع شدند.
سرگئی شویگو درباره تلفات نیروهای ارتش اوکراین افزود: در ماه گذشته در نتیجه عملیاتهای موفقیتآمیز نیروهای ما، تلفات دشمن به بیش از ۲۰۸۰۰ نظامی رسید و دقیقتر اینکه ۲۰۸۲۴ نظامی؛ ۲۸۲۴ قطعه از سلاحهای گوناگون انها نیز منهدم شد. ارتش روسیه همچنین در ۳۰ روز گذشته ۱۰ تانک لئوپارد، ۱۱ خودروی زرهی «بردلی» آمریکا، ۴۰ سامانه توپخانهای M۷۷۷ آمریکایی و ۵۰ اسلحه خودکششی اهدایی از انگلیس، آمریکا، آلمان، فرانسه، و لهستان به ارتش اوکراین را منهدم کرد.
ضدحملات ارتش اوکراین که از ماهها پیش مقامات و رسانههای غربی و اوکراینی با آبوتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بیسروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارشها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدهاند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربیها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید میکرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نهتنها مناطق شرقی ازدسترفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روسها را نیز از شبهجزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ با برگزاری همهپرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند، اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشمانداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربیها قرار نمیدهد.
پیش از این نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه اول تیرماه در نشست اعضای این شورا با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور این کشور اعلام کرد که از تاریخ ۴ ژوئن (آغاز ضدحملات اوکراین) تا روز چهارشنبه ۲۱ ژوئن رژیم کییف ۲۴۶ تانک از جمله ۱۳ تانک کشورهای غربی، ۵۹۵ واحد خودروی زرهی نظامی و خودروی زرهی، و ۲۷۹ توپخانه میدانی منهدم شده است.
وی همچنین گفت: ۴۲ سامانه موشکی چندمنظوره و سامانه موشکی ضدهوایی و ۱۰ جنگنده تاکتیکی، ۴ بالگرد، و ۲۶۴ پهپاد ارتش اوکراین نیز منهدم شدند. در همین بازه زمانی و در جریان ضدحملات بیش از ۱۳ هزار نظامی را نیز از دست داد.
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