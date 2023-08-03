به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین با اشاره به اذعان الکسی دانیلوف، رئیس شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین درباره دست داشتن کی‌یف در دو حمله به پل کریمه، گفت که مسکو همواره از دخالت رژیم کی‌یف در این حملات مطلع بوده است.

دانیلوف پیش‌تر گفته بود که سرویس امنیتی اوکراین در دو حمله به پل کریمه که پاییز پارسال و ۱۷ جولای (۲۶ تیر) امسال رخ داد، مداخله داشته است.

پسکوف در واکنش به اذعان دانیلوف گفت: ما بعد از اولین و دومین حمله درباره این مساله حرف زدیم. در واقع، ما این اطلاعات را داشتیم و از مداخله اوکراین آگاه بودیم. به همین دلیل (آنها) مداخله را تایید کردند.

اوکراین ۱۷ جولای با دو پهپاد به پل کریمه حمله کرد. کمیته تحقیقات روسیه ذیل «قانون اقدام تروریستی» پرونده کیفری را درباره این حمله تشکیل داد. انفجار ناشی از این حمله تروریستی، بخشی از بزرگراه این پل را تخریب کرد. در این حادثه، یک دختر نوجوان آسیب دید و والدینش کشته شدند. عبور و مرور روی این پل همان روز به روال عادی بازگشت.