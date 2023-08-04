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۱۳ مرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۵۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خبر داد؛

استقرار ۳ بیمارستان صحرایی در مسیر تردد زوار در مرز خسروی

استقرار ۳ بیمارستان صحرایی در مسیر تردد زوار در مرز خسروی

کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از استقرار سه بیمارستان صحرایی در مسیر تردد زوار در مرز خسروی برای درمان بیماران خبر داد.

قباد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی و میزبانی استان کرمانشاه در مرز خسروی از زوار امام حسین (ع)، زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی نیز در این منطقه مستقر خواهد شد.

وی افزود: یک بیمارستان صحرایی توسط سپاه حضرت نبی اکرم (ص) و قرارگاه منطقه‌ای ارتش جمهوری اسلامی ایران در سه راهی نصرآباد و یک بیمارستان دیگر توسط دانشگاه علوم پزشکی احداث خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی نیز ۶ درمانگاه به همراه سایر امکانات درمانی در مرز خسروی ایجاد می‌کند که یک از آنها درمانگاه اورژانس در نقطه صفر مرزی است.

محمدی بیان کرد: با توجه به اینکه امسال مراسم اربعین در فصل گرما برگزار می‌شود، تدابیر لازم برای جلوگیری از گرمازدگی باید اندیشیده شود و اتاق سرد برای درمان بیماران به کار گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود با توجه به گرمای هوا مسیر پیاده روی زوار در خاک کشورمان به کمترین میزان خود برای جلوگیری از گرمازدگی برسد.

کد مطلب 5853337

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