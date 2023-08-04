استقرار ۳ بیمارستان صحرایی در مسیر تردد زوار در مرز خسروی

قباد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی و میزبانی استان کرمانشاه در مرز خسروی از زوار امام حسین (ع)، زیرساختهای بهداشتی و درمانی نیز در این منطقه مستقر خواهد شد.
وی افزود: یک بیمارستان صحرایی توسط سپاه حضرت نبی اکرم (ص) و قرارگاه منطقهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در سه راهی نصرآباد و یک بیمارستان دیگر توسط دانشگاه علوم پزشکی احداث خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی نیز ۶ درمانگاه به همراه سایر امکانات درمانی در مرز خسروی ایجاد میکند که یک از آنها درمانگاه اورژانس در نقطه صفر مرزی است.
محمدی بیان کرد: با توجه به اینکه امسال مراسم اربعین در فصل گرما برگزار میشود، تدابیر لازم برای جلوگیری از گرمازدگی باید اندیشیده شود و اتاق سرد برای درمان بیماران به کار گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: انتظار میرود با توجه به گرمای هوا مسیر پیاده روی زوار در خاک کشورمان به کمترین میزان خود برای جلوگیری از گرمازدگی برسد.
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