به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شدند مبالغ زیادی به صورت غیرمجاز از حساب بانکی آنها برداشت شده است.

این مقام انتظامی بیان کرد: یکی از مالباختگان پرونده در اظهارات خود گفت قصد خرید یک درب را داشتم و در فضای مجازی مشغول جستجو بودم که یک سایت فروش فوق‌العاده درب به صورت شرایطی را مشاهده کردم و وارد آن شدم و بدون بررسی و اطمینان از هویت گردانندگان سایت مذکور یک درب خریداری کردم و جهت واریز پیش پرداخت آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از طریق درگاه موجود در همان سایت اقدام کردم که با تراکنش ناموفق مواجه شدم و پس از دقایقی مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از حسابم کسر شد.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا پایتخت پس از مطالعه اظهارات شکات اقدامات خود را آغاز کرده و متوجه شدند همه مالباختگان پرونده فوق از طریق درگاه جعلی یک سایت با پوشش فروش درب مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، با بررسی همه جانبه و بهره‌گیری از روش‌های علمی و فنی موفق به شناسایی هویت گرداننده سایت شدند.

سرهنگ معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: با به دست آمدن اطلاعات هویتی و مشخص شدن محل اختفای مجرم، پس از تشریفات قضائی متهم در یک اقدام پلیسی در یکی از مناطق غربی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شدند.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش تعداد شکات پرونده به بیش از ۲۰ نفر با ارزش مالی بیش از هفت میلیارد ریال اظهار داشت: این مجرم اینترنتی پس از حضور در پلیس فتا پایتخت و مشاهده مستندات موجود در پرونده جرم خود را پذیرفت و گفت با ایجاد یک سایت فروش درب و استفاده از تصاویر موجود در اینترنت سوژه‌های خود را جذب می‌کردم و به بهانه دریافت پیش پرداخت با استفاده از یک درگاه جعلی اقدام به کلاهبرداری از مراجعه کنندگان می‌کردم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: چنانچه اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند حتماً از هویت فروشگاه و گردانندگان آن اطمینان حاصل کرده و در هنگام ورود اطلاعات کارت و حساب بانکی، ملاحظات امنیتی لازم را رعایت کنند، همچنین هموطنان در صورت مشاهده موارد مشابه و مشکوک می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir با کارشناسان ما در میان بگذارند.