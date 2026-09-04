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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

کاهش ۳۰ درصدی جمعیت کیفری زندان‌های فارس

کاهش ۳۰ درصدی جمعیت کیفری زندان‌های فارس

شیراز- رئیس کل دادگستری فارس گفت: با استفاده از ظرفیت خیرین، ارفاقات قانونی، شوراهای حل اختلاف، میانجیگری و داوری، جمعیت کیفری زندان‌های فارس ۳۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب، از کاهش ۳۰ درصدی جمعیت کیفری زندان‌های استان خبر داد و گفت: در سراسر کشور و استان فارس برای تحقق این هدف اقدامات و تلاش‌های خوبی انجام شده است.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت مردم و خیرین و همچنین بهره‌گیری از ارفاقات پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی، زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها فراهم شده است.

رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، میانجیگران و ارجاع پرونده‌ها به داوری نیز از دیگر اقداماتی است که در کاهش تعداد زندانیان مؤثر بوده است.

رجایی‌نسب با اشاره به استمرار این رویکرد در استان فارس گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت مردم و خیرین موجب شده است فارس در مسیر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گام‌های مؤثری بردارد.

کد مطلب 6937127

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