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۱۴ مرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

آغاز فصل چهارم نمایش میدانی «تنهاتر از مسیح» از ۱۶ مرداد

آغاز فصل چهارم نمایش میدانی «تنهاتر از مسیح» از ۱۶ مرداد

نمایش بزرگ میدانی «تنهاتر از مسیح» فصل «راه سرخ» از دوشنبه ۱۶ مرداد کار خود را در بوستان ولایت تهران آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، در آستانه آغاز نمایش میدانی «تنهاتر از مسیح» فصل «راه سرخ» به کارگردانی حسن بزرا و تهیه‌کنندگی علی اسماعیلی از پوستر این اثر نمایش نیز رونمایی شد.

چهارمین فصل از نمایش «تنهاتر از مسیح»، «راه سرخ» نام دارد که روایت مصوری است از راهی سرخ؛ از غدیر تا عاشورای ۶۱ هجری که از دوشنبه ۱۶ مرداد به مدت ۵۰ شب و در ۲ سانس در بوستان ولایت اجرا می‌شود.

این نمایش آئینی که در سال های گذشته با استقبا مردم همراه شده بود، امسال نیز با سبکی متفاوت نسبت به اجراهای قبل، میزبان بیش از ۲۵۰ هزار نفر از مخاطبان است.

علاقه‌مندان می‌توانند از فردا یکشنبه ۱۵ مرداد برای تهیه و رزرو بلیط خود به سامانه NAMATICKET.IR مراجعه کنند.

«تنهاتر از مسیح؛ فصل راه سرخ» تازه‌ترین اثر سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که به همت موسسه هنری رسانه‌ای سیمای ققنوس روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 5854006
آروین موذن زاده

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