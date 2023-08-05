نرخنامه لباس فرم مدارس همدان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نقوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نرخ‌نامه لباس فرم مدارس اظهار کرد: پوشیدن لباس فرم سبب هویت بخشی به دانش‌آموزان می‌شود، از همین رو در حال حاضر برای جلوگیری از تخلف در این زمینه، نرخ‌نامه اعلام شده تا مشکلات چند دستگی در قیمت به وجود نیاید.

وی افزود: از آغاز سال جاری ضمن تشکیل چند جلسه کارگروه البسه مدارس و با در نظر گرفتن شعار سال «کاهش تورم و رشد تولید» نرخ البسه مدارس با توجه به اندازه دانش آموزان و با نرخ حداقل ۲۷۰ هزار تومان تا ۴۶۰ هزار تومان اعلام شده است و نرخ مقنعه دانش‌آموز ابتدایی ۸۰ هزار تومان و دانشجویی ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه دریافت هر وجه اضافی در قالب لباس‌های مدارس یا سرویس با عناوینی چون همیاری مدارس و خدمات سفارشی هم ممنوع است، گفت: واحدهای تولیدی و مدیران مدارس با هماهنگی انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه، ملزم به رعایت تولید و عرضه البسه مدارس مطابق با حجاب و عفاف اسلامی با در نظر گرفتن مصوبات کارگروه البسه مدارس استان و مفاد ماده ۸۵ آئین نامه اجرایی مدارس هستند.

نقوی خاطرنشان کرد: نرخ نامه البسه دانش آموزان می‌بایست در گروه‌های مجازی (شاد) مدارس بازنشر و در معرض دید اولیا قرار گیرد، ضمن آن که دریافت هر مبلغی و تحت هر عنوانی مجاز نمی‌باشد و خانواده‌های محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره‌های ۱۲۴ و ۳۸۲۶۰۵۹۵ تماس گرفته و شکایت خود را ثبت نمایند.

وی افزود: به جهت عدم تحمیل هزینه‌های اضافی به خانواده‌ها، مدیران مدارس تدابیری اتخاذ نمایند که دانش آموزان بتوانند از لباس سالم و قابل استفاده سال‌های پیش استفاده نموده و والدین در صورت تمایل با رعایت رنگ و مدل مصوبه مدرسه می‌توانند خود نسبت به دوخت و تهیه لباس فرزندشان اقدام نمایند.