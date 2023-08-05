واکنش لبنان به نگرانی امنیتی ۳ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پس از هشدارهای آلمان، عربستان و کویت به شهروندان خود در لبنان، نجیب میقاتی اعلام کرد که اوضاع این کشور نگران کننده نیست.

بر اساس این گزارش، دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر پیشبرد امور لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: داده های امنیتی نشان می دهد که اوضاع کشور نگران کننده نیست. تماس های سیاسی و امنیتی برای رسیدگی به رخدادهای اردوگاه عین الحلوه با پیشرفت همراه بوده است و اوضاع برای تضمین ثبات و جلوگیری از برهم زدن امنیت شهروندان و گردشگران عرب و غیرعرب در حال پیگیری است.

در این بیانیه آمده است: نخست وزیر با وزرای امور خارجه و کشور تحولات مرتبط با بیانیه های هشداردهنده صادره از سفارتخانه های عربستان، کویت و آلمان به شهروندانشان در لبنان را پیگیری کرده است.

براساس این بیانیه، میقاتی، عبدالله بوحبیب وزیر خارجه و مهاجران لبنان را برای تماس با کشورهای عربی جهت اطمینان دادن به آنها در خصوص امنیت شهروندانشان در لبنان مکلف کرده است.

لازم به ذکر است سفارت عربستان در لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از شهروندان خود می‌خواهد تا به سرعت خاک لبنان را ترک کنند و از مناطقی که شاهد درگیری‌های مسلحانه است، دور شوند. عربستان به مناطقی در لبنان که از شهروندان خود خواسته از آنجا دور شوند، اشاره‌ای نکرد.

پس از عربستان، سفارت کویت در لبنان از شهروندان خود خواست احتیاط کرده و از مکان‌های شاهد ناامنی دوری کنند. سفارت کویت در لبنان از شهروندان کویتی حاضر در لبنان خواست احتیاط به خرج داده و از مکان‌های ناامن در برخی مناطق دوری کنند و دستورالعمل‌های صادر شده از سوی مقامات ذیصلاح محلی را رعایت کنند.

از طرفی دیگر، سفارت آلمان نیز از شهروندان خود در لبنان خواست با تماس‌ اطلاعات و محل حضور خود را به روز کنند و از هر گونه نزدیک شدن به محل‌های درگیری دوری کنند.