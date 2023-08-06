واکنش فدراسیون جهانی شطرنج به شکست دانشور در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج جام جهانی 2023 روز گذشته به میزبانی باکو و با برگزاری رقابت های دور سوم پیگیری شد.

در این دور از مسابقات بردیا دانشور ملی پوش 17 ساله ایران برابر «سالم صالح» از امارات شکست خورد.

فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) طی گزارشی با لحاظ کردن این مهم که دانشور با غلبه بر استاد بزرگ روسی راهی دور سوم مسابقات شد، پیروزی حریف اماراتی او در دور سوم را «چشمگیر» عنوان کرد.

در بخشی از گزارش فیده در مورد دور سوم جام جهانی باکو با تاکید بر اینکه «سالم صالح» به عملکرد عالی خود در جام جهانی ادامه می دهد، آمده است: او بردیا دانشور از ایران (که پس از چهار راند تای بریک میخکوب کننده، گریشوک را حذف کرد) را پس از یک حمله تند شکست داد که قلعه شاه سیاه را ویران کرد و او را در یک تور جفت گیری در مرکز گرفتار کرد.

همچنین تاکید شده که «صالح سالم» در ترکیب سفید مقابل بردیا دانشور به پیروزی چشمگیری دست یافت.

سوپر استاد بزرگ پرهام مقصودلو و سوپر استاد بزرگ سید محمد امین طباطبایی دو نماینده دیگر ایران در جام جهانی شطرنج هستند که در مرحله سوم حضور دارند. مقصودلو در این مرحله الکساندر دونچنکو آلمانی (روس تبار) به پیروزی رسید و برای صعود به مرحله بعد، در بازی دور برگشت خود تنها نیاز به یک تساوی دارد.

طباطبایی اما در این دور نتیجه را به «ونسنت کیمر» آلمانی واگذار کرد. او در بازی برگشت برای باقی ماندن در جام جهانی نیاز به برد دارد.

استاد بزرگ بردیا دانشور با توجه به شکست روز گذشته مقابل حریف اماراتی اش، باید برای بقا در جام جهانی برنده دیدار برگشت باشد.