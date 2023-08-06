تصادف مرگبار در بزرگراه پیامبر اعظم(ص) مشهد/۵ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم علی‌محمد کاظمی از امدادرسانی پرسنل این سازمان به سانحه دیدگان تصادف رانندگی در بزرگراه پیامبراعظم (ص) این شهر خبر داد.

مدیر منطقه اول آتش نشانی مشهد افزود: صبح امروز در پی اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی بلافاصله آتش نشانان و نجاتگران ایستگاه‌های ۵۳ و۷ را به محل اعلامی در پیامبر اعظم (ص) ۱۶و ۱۸ اعزام کرد که با حضور نیروهای امدادی مشخص شد، تصادف بین خودروهای سواری پژو ۴۰۵، مینی بوس، کامیون بنز ۱۰ تن و پیکان وانت رخ داده و در این حادثه غم انگیز، ۲ سرنشین خودرو پژو ۴۰۵ که یک خانم و آقا بودند در دم فوت شده و ۵ نفر دیگر از سرنشینان سایر خودروها مصدوم شده که آتش نشانان ضمن ایمن سازی خودروهای آسیب دیده و جلوگیری از انفجار و آتش سوزی این وسایل نقلیه، مجروحان را برای انتقال به بیمارستان به آمبولانس منتقل کرده و پیکر جانباختگان این حادثه را به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند.

وی گفت: علت دقیق این تصادف توسط کارشناسان پلیس راهور استان در دست بررسی است.