پلمب تعدادی تجهیزات بازی در شرق استان گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی حسینی اظهار کرد: کارشناسان و بازرسان استاندارد در شرق استان حین بازرسی از تجهیزات بازی مستقر در مینی پارک‌های سرپوشیده و روباز و شهربازی‌های شرق استان، تجهیزات بازی بدون تاییدیه استاندارد در شهرستان‌های گنبد و آزادشهر را پلمب کردند.

حسینی با اشاره به ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار کرد: هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالا یا خدمتی اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت مقرر تولید، توزیع و فروش این گونه کالا و خدمت ممنوع است، تجهیزات مستقر در زمین‌های بازی و شهربازی‌ها نیز مشمول استاندارد اجباری هستند و لذا فضاهای بازی کودکان ملزم به اخذ تاییدیه استاندارد برای فعالیت تجهیزات خود هستند.

به گفته وی تجهیزات غیر استاندارد شناسایی شده در شهرستان گنبد کاووس و آزادشهر، تا اطلاع بعدی توسط کارشناسان استاندارد پلمب شد و بدیهی است فک پلمب و بهره برداری از این تجهیزات تا قبل از اخذ تاییدیه استاندارد غیر قانونی است.