«جریان» اثری مستقل است/ برداشتی آزاد از زندگی شهید آوینی

علیرضا معروفی نویسنده و کارگردان نمایش «جریان» که این روزها در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه است درباره این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: هنگام نوشتن این نمایشنامه از دریچهای تازه به انسان نگاه کردم و دوست داشتم اثری خلق کنم که تمام اقشار جامعه بتوانند با آن همذات پنداری کنند و خودشان را جای شخصیت اصلی ببینند.
وی به برداشتی آزاد از زندگی شهید مرتضی آوینی در نگارش این نمایشنامه اشاره کرد و افزود: داستان نمایش در اوایل دهه ۷۰ میگذرد و درباره روزنامهنگار و مستندسازی است که خلاف جهت یک جریان، مطالبی را منتشر میکند و این موضوع برایش مشکلات و محرومیتهایی را به دنبال دارد. پیش از نوشتن این نمایشنامه، در مورد زندگی و شهادت سید مرتضی آوینی مطالعه و تحقیق کردم و «جریان» با نگاهی به زندگی او نوشته شد.
کارگردان نمایش «تلفات» ادامه داد: «جریان» یک اثر کاملاً مستقل است که با هزینه شخصی تولید شد و به صحنه رفت. موضوع نمایش، دغدغه شخصی من و گروهم است که با تمام مشکلات موجود همراهیام کردند و خوشحالم که توانستم بخشی از مشکلات قشر فرهنگی کشورم را روی صحنه نمایش نشان بدهم.
معروفی یادآور شد: در تمام آثارم به موضوعهایی پرداختهام که دغدغه شخصیام بودهاند، شاید «جریان» خیلی با آثار دیگر قبلی من متفاوت باشد ولی موضوع انسان دغدغه این روزهای من است و فکر میکنم هر کسی میتواند بهنوعی خودش را جای شخصیت اصلی این نمایش ببیند.
این کارگردان درباره اجرای نمایش بدون دکور در سالن اصلی تئاتر شهر توضیح داد: گاهی باید از کلیشهها خارج شد. کار آسانی نیست ولی من میخواستم از کلیشههای معمول خارج شوم و بدون استفاده از ابزار و دکورهای باشکوه، حرفهایم را بزنم و تماشاگر را با تخیل خودش مواجه کنم.
وی به استفاده دقیق و کاربردی از نور اشاره کرد و گفت: با طراحی نور، همرنگ آمیزی و زیبایی بصری برای تماشاگران ایجاد کردیم و هم فضاهایی را که در شکست زمان اتفاق میافتاد، تفکیک کردیم و بهنوعی نور جای خالی دکور را پر کرد.
کارگردان «جریان» در پایان انتخاب بازیگران این اثر نمایشی را بر اساس توانمندیشان دانست و یادآور شد: همکاری من با چهرههای مطرح عرصه بازیگری تئاتر و سینما در این نمایش، صرفاً به دلیل معروفیتشان نیست، بلکه بیش از هر چیز توانایی در بازیگری و ایفای نقششان روی صحنه اهمیت داشت که به بهترین شکل از عهدهاش برآمدند و فکر میکنم بهترین انتخابها را انجام دادم.
«جریان» نوشته و کارگردانی علیرضا معروفی از ۲۹ تیر ماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرده و تا ۲۰ مرداد ماه روی صحنه است.
در این اثر نمایشی (به ترتیب اولویت نقش) روزبه حصاری، وحید نفر، الهه شهپرست، صالح لواسانی، مازیار مهرگان، محمد نیازی، مهدی رحیمیسده، فرزاد تجلی، محمدحسین ثمری، ضحی رجاییفر (هنرمند خردسال) و با حضور خسرو احمدی ایفای نقش میکنند.
این اثر نمایشی هر شب ساعت ۱۹ با مدت زمان ۵۰ دقیقه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
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