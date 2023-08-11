بایدن: مصائب اقتصادی، چین را به یک «بمب ساعتی» تبدیل کرده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انبیسینیوز، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا با این ادعا که رشد اقتصادی چین کُند است، شرایط اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان را شبیه به «بمب ساعتی» توصیف کرد!
بایدن در جریان یک رویداد سیاسی برای جذب سرمایه کارزار انتخاباتیاش برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، با ادعای شرایط اقتصادی «دشوار» چین گفت: این اتفاق خوبی نیست چون وقتی جماعت «بد» به مشکل برمیخورند، کارهای بدی میکنند!
اظهارات بایدن بازتاب صحبتهای او در ماه ژوئن است. او در رویدادی مشابه و درست یک روز پس از اتمام سفر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به پکن در راستای بهبود روابط دو کشور، شیجینپینگ، رئیس جمهور چین را «دیکتاتور» خطاب کرد. پکن نیز در واکنش، اظهارات بایدن را «بینهایت مضحک و غیرمسئولانه» خواند.
بعد از سفر بلینکن به پکن، جنت یِلن، وزیر خزانهداری و همچنین جان کِری، فرستاده آمریکا در امور اقلیمی نیز به چین سفر کردند. همچنین جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا نیز قصد دارد به پکن سفر کند. مجموعه سفرهای مقامات آمریکایی به چین میتواند بستر ملاقات بایدن و جینپینگ در اجلاس اقتصادهای آسیا-اقیانوسیه در سانفرانسیسکو را فراهم کند. روسای جمهور این دو کشور از نوامبر پارسال و پس از ملاقات حضوری در حاشیه اجلاس گروه۲۰ در اندونزی، هرگز به طور حضور با یکدیگر دیدار نکردهاند.
براساس گزارش اداره ملی آمار آمریکا، اقتصاد چین پس رفع محدودیتهای سفت و سخت مرتبط با کووید-۱۹ در اواخر پارسال، با روندی کُندتر از انتظار احیا شده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با بازه مشابه پارسال، ۶.۳ درصد رشد کرده است. رشد آمریکا در بازهای مشابه ۲.۴ درصد بود.
نرخ بیکاری چین در ماه ژوئن۵.۲ درصد و در مقایسه با ۳.۶ درصد آمریکا بالاتر بود. اما این رقم در مقایسه با سایر اقتصادهای گروه۲۰ همچون فرانسه و ایتالیا، همچنان پایینتر است.
بایدن همچنین ابتکار «کمربند و جاده» چین را مورد انتقاد قرار داد و این طرح زیرساختی جهانی را طرح «بدهی و طناب» خواند زیرا به ادعای او، کشورهای در حال توسعه غالبا در ازای سرمایهگذاری چینیها در کشورشان، از پکن وامهای گزاف میگیرند.
با این حال، بایدن با این ادعا که واشنگتن نمیخواهد رابطه با پکن را خراب کند، مدعی شد: بهدنبال جنگ با چین نیستیم. نمیخواهیم به چین صدمه بزنم اما باید آنها را رصد کنیم.
رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه فرمانی اجرایی را امضا کرد که براساس آن، سرمایهگذاری واشنگتن در برخی صنایع حوزه فناوری پیشرفته در چین از جمله صنایع نیمهرسانا و هوش مصنوعی محدود خواهد شد. وزیر بازرگانی چین دیروز گفت که پکن درباره این فرمان به شدت نگران است و حق اقدام متقابل را برای خود محفوظ میداند.
نظر شما