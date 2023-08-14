به گزارش خبرنگار مهر، دکتر زهره عزیزی رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران در نشستی خبری در پاسخ به مهر مبنی براینکه براساس کارنامه سلامت روان چند درصد دانشجویان دانشگاه تهران در معرض آسیب های پرخطر هستند گفت: حدود ۳۰ درصد از دانشجویان با مشکلات روانشناسی و روانشناختی وارد دانشگاه میشوند و بیشتر آسیبهایی که دانشجویان با آن مواجه هستند، آسیبهای ناشی از جدایی از خانواده است. دانشجویان بیشتر با افسردگی و اضطراب مواجه هستند.
مرکز مشاوره دانشگاه تهران به عنوان قدیمی ترین مرکز مشاوره دانشگاهی کشور در درمان حوزه دانشجویی پیشگام بوده و مثل یک چتر حمایتی دانشجویان را حمایت میکند تا از بحرانهایی که برای آنها ایجاد میشود به سلامت عبور کنند.
وی ادامه داد : مدیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران درواقع دبیر منطقه یک ازسوی دفتر مشاوره و سلامت و سبک زندگی وزارت علوم انتخابشده و ما حدود ۲۵ دانشگاه دولتی را در کنار خودمان داریم و درواقع با مشورت با هم مسائل و مشکلات دانشگاهها را بررسی کرده و به همدیگر کمک میکنیم و در ارتقاء سطح دانش سلامت دانشجویان به نوعی کمک حال یکدیگر هستیم.
توانمندسازی دانشجویان در رأس برنامههای مرکزمشاوره
رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران با اشاره به برنامه هایی که در سال ۱۴۰۱ توسط این مرکز اجرا شده است، افزود: مهمترین کاری که اینجا انجام میشود ارائه خدمات درمانی و مشاوره است همانطور که دنیا به سمت «پیشگیری» حرکت میکند، مرکز مشاوره دانشگاه تهران نیز به سمت پیشگیری حرکت میکند و پیشگیری در برنامه های این مرکز وزن بیشتری دارد این مرکز بهدنبال توانمندسازی دانشجویان است و توانمندسازی در رأس برنامههای مرکز قرار دارد.
وی ادامه داد: همانطور که به شکل سنتی از مراکز مشاوره انتظار میرود بخشی از کار مرکز مشاوره دانشگاه تهران ارائه خدمات درمانی و مشاوره است که در بخشهای مختلف این خدمات درمانی تقسیم میشود، ما خدمات تخصصی مداخله در بحران داریم، مددکاران اجتماعی ما شبانهروزی آماده هستند، تعدادی از آنها در خوابگاهها و تعدادی هم در دفتر مرکزی مشاوره مستقر هستند، تا وقتی دانشجویی نیاز تخصصی پیدا کند مداخله کنند. حتی اگر دانشجو نیمهشب نیاز به کمک داشته باشد، تیم تخصصی ما کمک میکند تا بحران برطرف شود.
دکتر عزیزی افزود: تیم ما مراقبتهای تخصصی به دانشجویانی که در ارتباط با موضوع پرخطر قرار گرفتهاند و حتی خانواده این دانشجویان ارائه می دهد و دورههای گروه درمانی در خوابگاه ها برگزار می کند که بسیار برای دانشجویان جذاب بودهاست.
اجرای طرح پیشگیری از افت تحصیلی
وی یادآورشد: در بخش مددکاری اجتماعی «طرح پات» را اجرا میکنیم، دراین طرح، پیشگیری از افت تحصیلی را دنبال میکنیم، به هر دلیلی اگر دانشجو دچار افت تحصیلی شود، در این طرح قرار میگیرد مددکارهای اجتماعی ما در این موضوع دانشجویان را رصد و پیگیری می کنند، یک بخش دیگر از کارهای مددکاری که در مرکز مشاوره انجام میشود، کمک و حمایتهای اقتصادی از دانشجویان است، برخی از دانشجویان نیازهای اقتصادی دارند و ما منابعی داریم که از طریق آن منابع دانشجویان را حمایت میکنیم.
رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران افزود: ما حدود ۲۵ الی ۳۰ دانشکده و دانشکدگان در تهران داریم و در این دانشکده ها دفتر مشاوره و ارتقای تحصیلی ایجاد کرده ایم که دانشجویان مشکلات خود را اول آنجا مطرح میکنند و بعد اگر نیاز باشد به مرکزمشاوره ارجاع داده میشوند. «طرح پات» پیشگیری از افت تحصیلی در دانشکدهها توسط این دفاتر پیگیری می شود یعنی نیروهای ما در دل دانشکدهها فعالیت میکنند و در درون بچهها هستند.
اجرای طرح استاد راهنمای تحصیلی
عزیزی ادامه داد: طرحی که چند سال است در دانشگاه تهران اجرا میشود «طرح استاد راهنمای تحصیلی است» استاد راهنمای تحصیلی از بین اساتید دانشکدههای مختلف انتخابشده و هر دانشجویی که وارد دانشگاه شود از همان روز اول یک استاد راهنما دارد این استاد راهنما در واقع مشاوره تحصیلی و فرهنگی است و هر استاد حدود ۳۰دانشجو را راهبری میکند و دانشجو اول تمام مشکلات را با آن استاد در میان می گذارد.
وی تصریح کرد: ما با این اساتید در ارتباط هستیم و خیلی از بحرانها از همین راه و بههمین وسیله قابل پیشگیری است، مرکز مشاوره دانشگاه ۱۰ شعبه و ۱۳دفتر ارتقای تحصیلی دارد، ما در بخش خدمات درمانی، مشاوره تلفنی نیز داریم.
دانشجویان پرخطراولویت اول رسیدگی
رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران با اشاره به خدمات پیشگیرانه گفت: ما یک سامانه هوشمند دانشجویان داریم که این سامانه در هیچ دانشگاهی وجود ندارد، دانشجو موقعی که وارد دانشگاه میشود یک پرسشنامه بنام «کارنامه سلامت» پر میکند، این کارنامه سلامت با آن تعاریفی که ما از مشکلات و خطرها و اولویتها برای سامانه تعریف کردهایم به این سامانه هوشمند وصل است بعد از اینکه دانشجویان در مهر ماه کارنامه را تکمیل میکنند کار دفاتر ارتقای ما برای پیگیری شروع می شود، این سامانه در سه اولویت مشخص میکند دانشجویان در چه وضعیت از سلامت روان هستند، اولویت اول دانشجویان پرخطر، اولویت دوم دانشجویان کمی پایینتر و اولویت سوم دانشجویانی که مشکلات تحصیلی دارند.
وی ادامه داد: بنابراین تمام تیم ما در تمام پردیسهای ما و شعب برای رصد کردن این دانشجویان بسیج میشوند، درمرحله اول اولویت با دانشجویان پرخطر است که با آنها تماس میگیرند صحبت و مصاحبه میکنند در صورت لزوم به مرکز معرفی میکنند، کار دفاتر ما رصد کردن و شناسایی اولیه است، بعد از آن دانشجویان تحت پوشش مرکز قرار میگیرند اگر روانشناس روانپزشک و خدمات مددکاری نیاز داشته باشند این کارها انجام میشود.
وی افزود: در طول یکسال تحصیلی کارهای زیادی توسط تیم مرکز مشاوره انجام می شود، یکسری طرحهایی را برای جذاب کردن دانشگاه برای دانشجویان انجام میدهیم، وقتی ۱۲ هزار دانشجو وارد دانشگاه تهران میشوند، تیم ما گروههای خوشامدگویی برای آنها تشکیل میدهند و به اتاق های خوابگاها سر میزنند و کادوهای فرهنگی کوچک به دانشجویان ارائه داده و به آنها خیرمقدم میگویند و حس خوبی در دانشجو ایجاد میکنند.
شناسایی بخشی از مشکلات دانشجویان از طریق «بازگویی فعال»
عزیزی افزود: در طول سال تحصیلی تیم ما بارها به خوابگاهها سر میزنند و «بازگویی فعال» انجام میدهند و با دانشجویان حرف میزنند و بخشی از مشکلات دانشجویان از طریق این بازگویی فعال شناسایی می شود.
وی ادامه داد: همچنین برایاینکه دانشجویان را با خودمان همسو کنیم یک بخشی بنام «همیاران سلامت روان» داریم دانشجویان داوطلبی هستند به ما میپیوندند و به ما کمک میکنند چون در خط اول دانشجویان با یکدیگر ارتباط دارند وبا آموزشهای تخصصی به این همیاران دانشجو این همیاران کمک حال مرکز هستند
رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر بخواهیم فعالیت بهداشت روان را به صورت کمی عنوان کنیم، در مجموع ۱۰۰ هزار و ۵۱۲ نفر ساعت طی سال گذشته آموزش داده ایم و ۳۹ هزار و ۵۳۹ نفر در کل کشور از فعالیتهای ارتقای سواد سلامت ما استفاده کردند.
دریافت نشان اولین دانشگاه بدون دخانیات طی دو ماه آینده
وی با اشاره به برنامههای دردستاقدام سال ۱۴۰۲ مرکز مشاوره دانشگاه تهران گفت: ما بهعنوان اولین دانشگاه بدون دخانیات در خاورمیانه بنا بر تأکید سازمان جهانی بهداشت و ستاد کشوری کنترل دخانیات نشان اولین دانشگاه بدون دخانیات را طی دو ماه آینده دریافت خواهیم کرد. دانشگاه تهران بعد از دانشگاه جان هاپکینز دومین دانشگاه در دنیا است که می تواند بر نامه پیشگیری از دخانیات را به شکل بین المللی ارائه دهد.
راه اندازی خط مشاوره تلفنی پیشگیری از دخانیات و مصرف مواد
رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران افزود: کارهایی که دردستاقدام داریم این است که خط مشاوره تلفنی پیشگیری از دخانیات و مصرف مواد را راهاندازی کنیم. اولین دبیرخانه دانشگاهی پیشگیری از دخانیات را راه اندازی کرده ایم.
راه اندازی مشاوره آنلاین برای دانشجویان بین المللی
وی ادامه داد: قرار است واحد مشاوره تلفنی را هم گسترش داده و هم هوشمند سازی کنیم. همچنین قرار است واحد خاصی را برای مشاوره دانشجویان خارجی راهاندازی میکنیم و در صدد هستیم برای دانشجویان بینالمللی چه ایرانیان مقیم خارج از کشور و چه دانشجویان خارجی که با دانشگاه تهران در ارتباط هستند مشاوره آنلاین راهاندازی کنیم.
راه اندازی انجمن خانواده و دانشگاه
وی ادامه داد: فعالیتهایمان را در سطح کلان کشور شبکه سازی میکنیم و کارگاههای تربیت مشاور رفتار پرخطر که سال گذشته شروع شد را امسال گستردهتر میکنیم، انجمن خانواده و دانشگاه را راهاندازی میکنیم تا از مهر بتوانیم به بهرهبرداری برسانیم
حمایت از ایدههای نوآورانه دانشجویان در زمینه سلامت روان
رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران افزود: ارتباط با خانواده را تحکیم و تقویت میکنیم تا آسیبها و خطرات احتمالی دانشجویان را بشناسند و به ما کمک کنند، خانه خلاق نوآوری دانشگاه را راهاندازی میکنیم، کار آن حمایت از ایدههای نوآورانه دانشجویان در زمینه سلامت روان است این یک کار مشترک بین معاونت فرهنگی و مرکز مشاوره است.
وی افزود: ما برای اولینبار دوره کارورزی روانشناسی و مشاوره را با اساتید خبره در مرکز مشاوره راهاندازی میکنیم و توانمندسازی فارغالتحصیلان و دانشجویان رشته روانشناسی دورههای کارورزی اوایل شهریور راهاندازی میکنیم.
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