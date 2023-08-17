مدیران استانی سازمان تبلیغات اسلامی از خبرگزاری مهر بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران استانی سازمان تبلیغات اسلامی پیش از ظهر امروز در خبرگزاری مهر حضور یافتند.
در ابتدای دیدار مدیران استانی سازمان تبلیغات اسلامی با مدیران، دبیران و خبرنگاران مهر، محمدمهدی رحمتی مدیرعامل خبرگزاری، ضمن خیر مقدم به مدیران ارشد سازمان تبلیغات اسلامی به معرفی زیرمجموعههای خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز پرداخت.
در ادامه، محمدحسین معلم طاهری، معاون خبر خبرگزاری مهر ضمن ارائه برخی آمارها و گزارشها از وضعیت خبرگزاری مهر به دستاوردها و برنامههای گوناگون خبرگزاری اشاره کرد.
در پایان، مدیران استانی سازمان تبلیغات اسلامی از تحریریه مهر بازدید کردند و با بخشهای مختلف تحریریه و فعالیتهای آنان آشنا شدند.
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