  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۶ مرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۱۹

پیش از ظهر امروز؛

مدیران استانی سازمان تبلیغات اسلامی از خبرگزاری مهر بازدید کردند

مدیران استانی سازمان تبلیغات اسلامی از خبرگزاری مهر بازدید کردند

مدیران استانی سازمان تبلیغات اسلامی صبح امروز با حضور در خبرگزاری مهر با مدیران، دبیران و خبرنگاران مهر دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران استانی سازمان تبلیغات اسلامی پیش از ظهر امروز در خبرگزاری مهر حضور یافتند.

در ابتدای دیدار مدیران استانی سازمان تبلیغات اسلامی با مدیران، دبیران و خبرنگاران مهر، محمدمهدی رحمتی مدیرعامل خبرگزاری، ضمن خیر مقدم به مدیران ارشد سازمان تبلیغات اسلامی به معرفی زیرمجموعه‌های خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز پرداخت.

در ادامه، محمدحسین معلم طاهری، معاون خبر خبرگزاری مهر ضمن ارائه برخی آمارها و گزارش‌ها از وضعیت خبرگزاری مهر به دستاوردها و برنامه‌های گوناگون خبرگزاری اشاره کرد.

در پایان، مدیران استانی سازمان تبلیغات اسلامی از تحریریه مهر بازدید کردند و با بخش‌های مختلف تحریریه و فعالیت‌های آنان آشنا شدند.

کد مطلب 5863651
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها