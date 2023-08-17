استقلال در فکر جهش به صدر جدول/ شکار «قو» در ورزشگاه خالی آزادی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که دیدار هفته نخست خود در آبادان را با برتری سه گله به پایان برد، حالا امیدوار است که با پیروزی برابر ملوان در هفته دوم به صدر جدول صعود کند و جای سپاهان مدعی را بگیرد.

شاگردان جواد نکونام در شرایطی از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف ملوان بندرانزلی خواهند رفت که به دلیل بازسازی ورزشگاه و البته دلایلی دیگر نمی تواند از حضور تماشاگرانش بهره مند شود.

با این حال آبی های تهران این امیدواری را دارند که با اختلاف دو گل حریف را شکست دهند با ۶ امتیاز و البته تفاضل گل بهتر نسبت به زردپوشان اصفهان صدر جدول را از آن خود کنند. اتفاقی که می تواند برای جواد نکونام اثرات مثبت زیادی در ادامه راه داشته باشد.

هر چند شانس استقلال برای رسیدن به پیروزی در این دیدار بیشتر است اما نباید از تیم مهدی تارتار هم به سادگی گذشته و قوهای سپید انزلی را از پیش بازنده دانست. ملوان هر چند بازی اول خود را به ذوب آهن واگذار کرد اما تیم جوان و پرانرژی هست که حضور در آزادی می تواند انگیزه آنها را بیشتر هم کند.

استقلالی ها که پیش فصل خوبی نداشتند با اضافه شدن سعید مهری که روز چهارشنبه قرارداد جدیدش را امضا کرد، حالا با آرامش بیشتری کار را پیش می برند و امیدوارند با گرفتن دومین ۳ امتیاز فصل خود را در قامت مدعی قهرمانی معرفی کنند.