به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورایعالی انرژی که عصر پنجشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، آخرین وضعیت ناترازی انرژی در بخش گاز، بنزین، گازوئیل و برق، موضوع تأمین مالی برای طرحهای افزایش ظرفیت تولید حاملهای انرژی و همچنین حکمرانی در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه گزارشی از آخرین اقدامات دولت در زمینه رفع ناترازیها و رفع مشکلات زیست محیطی طرحهای نیروگاهی ارائه شد.
رئیس جمهور در این جلسه در سخنان کوتاهی با تاکید بر اهمیت موضوع بهینهسازی مصرف انرژی، همه سازمانها و دستگاههای اجرایی را به بررسی و ارائه راهکارهای بهینهسازی به شورایعالی انرژی مکلف کرد.
رئیسی همچنین با اشاره به ضرورت اقدام عملی و مؤثر دستگاههای مربوط برای بهینهسازی مصرف انرژی، شورایعالی انرژی را مسئول اصلی در امر بهینهسازی دانست و بر همراهی و هماهنگی همه دستگاهها با این شورا تاکید کرد.
جمعبندی و تصمیمگیری نهایی درباره برخی پیشنهادات مطرح شده در زمینه رفع ناترازی حاملهای انرژی و بهینهسازی مصرف نیز به جلسه بعدی این شورا موکول شد.
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