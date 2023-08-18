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۲۷ مرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۵۴

در جلسه شورای عالی انرژی؛

رئیسی دستگاه‌ها را به ارائه راهکار مصرف بهینه انرژی مکلف کرد

رئیسی دستگاه‌ها را به ارائه راهکار مصرف بهینه انرژی مکلف کرد

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اقدام عملی و موثر دستگاه‌های مربوط برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، شورای‌عالی انرژی را مسئول اصلی در امر بهینه‌سازی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی انرژی که عصر پنجشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، آخرین وضعیت ناترازی انرژی در بخش گاز، بنزین، گازوئیل و برق، موضوع تأمین مالی برای طرح‌های افزایش ظرفیت تولید حامل‌های انرژی و همچنین حکمرانی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه گزارشی از آخرین اقدامات دولت در زمینه رفع ناترازی‌ها و رفع مشکلات زیست محیطی طرح‌های نیروگاهی ارائه شد.

رئیس جمهور در این جلسه در سخنان کوتاهی با تاکید بر اهمیت موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی، همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را به بررسی و ارائه راهکارهای بهینه‌سازی به شورای‌عالی انرژی مکلف کرد.

رئیسی همچنین با اشاره به ضرورت اقدام عملی و مؤثر دستگاه‌های مربوط برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، شورای‌عالی انرژی را مسئول اصلی در امر بهینه‌سازی دانست و بر همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌ها با این شورا تاکید کرد.

جمع‌بندی و تصمیم‌گیری نهایی درباره برخی پیشنهادات مطرح شده در زمینه رفع ناترازی حامل‌های انرژی و بهینه‌سازی مصرف نیز به جلسه بعدی این شورا موکول شد.

کد مطلب 5864189

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