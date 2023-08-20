ایجاد بیش از یک میلیون و ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در دو سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه صف اول سیما به تشریح دستاوردهای دولت مردمی سیزدهم در دو سال گذشته پرداخت.
وی با بیان اینکه رفع فقر مطلق از حقوق عامه مردم است، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تلاشی مستمر برای تأمین معیشت و رفاه مردم داشته است.
مرتضوی با اشاره به ناترازیهای موجود در حوزه درآمد و معیشت، افزود: تأکید ریاست جمهوری ریشهکنی فقر مطلق در سطح کشور بوده و در این خصوص اقدامات مختلف و گستردهای صورت گرفته است.
وزیر رفاه افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و پوشش فراگیر بیمههای اجتماعی و درمانی را از مهمترین اقدامات برای ریشهکن کردن فقر مطلق عنوان کرد و گفت: تمام خانوارهای پشت نوبت در سازمان بهزیستی تحت پوشش قرار گرفتند و یک میلیون خانوار تحت پوشش به یک میلیون و چهارصد هزار خانوار افزایش یافت.
وی با تأکید بر اینکه تمام سه دهک اوّل، تحت پوشش خدمات رایگان درمانی هستند، اظهار داشت: در این دو سال بالغ بر ۳۵ هزار واحد مسکونی از محل منابع عمومی دولت، کمکهای خیرین و نهادهای انقلابی در اختیار مددجویان بهزیستی قرار گرفته و ۵۶ هزار واحد هم در دست ساخت است.
مرتضوی به اثرگذاری کمیته امداد در ایجاد اشتغال و تأمین درآمد حداقلی برای نیازمندان اشاره کرد و افزود: در سالجاری ١۰۰ هزار نفر در کمیته امداد به خودکفایی میرسند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از فقر مطلق ریشهکن شده است و در تداوم مسیر افتخارآفرین دولت مردمی تلاش میکنیم معیشت مردم بهبود یابد.
دنبال کردن خودکفایی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی
وی سیاست کلان نظام جمهوری اسلامی ایران را توانمندسازی خانوارهای نیازمند و آسیبپذیر عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از برنامههای دولت اجرای سیاستهای تشویقی در توزیع کالاهای اساسی بود که بر حسب تکلیف مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح کالابرگ الکترونیکی را آغاز کرده است.
مرتضوی پیشرفت طرح ملّی کالابرگ الکترونیک را موفق و مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در مرحله جدید طرح کالابرگ با هدف تشویق مردم به خرید ۱۱ قلم کالای اساسی، خانوارهای دهکهای اوّل تا سوم با خرید ۲۰۰ هزار تومان از یارانه خود مشمول دریافت ۱۲۰ هزار تومان اعتبار افزایشی میشوند.
وزیر کار گفت: تعهد دولت در این طرح این است که قیمت پایه کالاها تا پایان سال ثابت بماند و در صورت نوسانات قیمتی هم منابع لازم برای جبران فاصله تورّمی به مردم پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه در این مدت ۲۰۴ هزار خانوار اعتبار تشویقی ۱۲۰ هزار را دریافت کردهاند، افزود: در ماههای آتی امیدواریم سایر دهکها نیز مشمول دریافت این طرح تشویقی شوند.
مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردها و چشمانداز حوزه اشتغال کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه مهارتآموزی سازمان آموزش فنیوحرفهای، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش برنامهریزی مناسبی را برای افزایش مهارت در کشور آغاز کردهاند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: توسعه کیفی و کمی مراکز آموزش فنیوحرفهای در این دو سال بهصورت جدی در دستور کار بوده و خروجی مناسبی داشته و موضوع مراکز آموزش جوار کارگاهی نیز برای توانمندسازی کارگران و نیروهای شاغل در حوزه صنعت دنبال شده است.
عملکرد دولت. در ایجاد فرصتهای شغلی
وی با بیان اینکه یکی از هدفگذاریهای اصلی دولت سیزدهم ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی بود، گفت: در آستانه شروع سومین سال فعالیت دولت مردمی با افتخار اعلام میکنم که این هدفگذاری دولت محقق شده است.
مرتضوی بیان کرد: بر اساس گزارش سامانه رصد در حوزه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۱ میلیون و ۹۷۰ هزار فرصت شغلی ثبتشده در دولت سیزدهم ایجاد شده است.
وزیر کار افزود: نظارت دقیقی برای صحتسنجی این اشتغالآفرینی در کل کشور انجام میگیرد و بر اساس برآورد مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، یک درصد کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: دولت وارد مرحله جدیدی برای اشتغالآفرینی شده و برای ثبات اقتصادی برنامهریزی در همه ارکان نظام صورت گرفته است که میتوان آیندهای روشن را برای این حوزه متصور بود.
مرتضوی با اشاره به اینکه در بعضی از شهرستانها برای نیروی کار اعلام نیاز میشود، گفت: ۱۸ استان نرخ بیکاری منفی داشتهاند و با سیاستگذاریها و تعادلبخشی به رونق سرمایهگذاری دولتی و بخش خصوصی در کل کشور شاهد رونق اشتغال خواهیم بود.
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