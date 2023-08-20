صداگذاری «آلفا و ربات نابودگر» آغاز شد/ قصه تهدید تیم رباتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «آلفا و ربات نابودگر» که به کارگردانی شهرام قدیری ساخته شده است، به مرحله صداگذاری رسید.

این فیلم متعلق به ژانر کودک و قصه ربات نابودگر و قدرتمندی است که به قصد نیت‌های شوم یک جادوگر اهریمن از سیاره خود ربوده می‌شود تا با قدرت گرفتن بتواند جهان را به تسخیر این جادوگر دربیاورد. در این مسیر تیم رباتیک آلفا که دانشمندان رباتیک هستند تهدید می‌شوند که باید به این جادوگر کمک کنند. آنها هم توسط جادوگر ربوده می‌شوند تا مجبور به راه‌اندازی ربات شوند اما ... .

«آلفا و ربات نابودگر» که برای حضور در جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ثبت نام کرده است اولین فیلم رباتیک سینمای ایران به حساب می‌آید.

امیرحسین صدیق، آشا محرابی، میرطاهر مظلومی، سپیده خداوردی، کوروش معصومی، آرش میر احمدی، سیاوش قاسمی، سیدرضا حسینی، هادی شکوری، صادق حسنی بازیگران این فیلم هستند و بازیگران خردسالی چون یاسین اسدی، آرش دهقان، بنیامین و مانی طاهر، مهدیار راستین فر و … نیز در آن به ایفای نقش می‌پردازند.