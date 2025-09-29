به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف جمالی صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با محوریت برگزاری هرچه باشکوهتر راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز خاصی در تقویم جمهوری اسلامی است و لازم است با رویکردی تبیینی، ابعاد مختلف آن برای نسل جوان و نوجوان تشریح شود.
حجتالاسلام جمالی تاکید کرد: این ستاد با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای نهادی، مردمی، علمی و فرهنگی، تلاش میکند تا با تبیین بنیانهای قرآنی و تاریخی استکبار و معرفی مصادیق معاصر آن، روحیه عزتخواهی و استکبارستیزی را در جامعه به ویژه در بین دانشآموزان ترویج دهد.
وی افزود: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به تفکر استکبارستیزی نیاز دارد و مدارس به عنوان کانونهای اصلی تربیت نسل آینده، نقش کلیدی در نهادینهسازی این فرهنگ ایفا میکنند.
