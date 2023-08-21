مسکو: پهپاد متجاوز اوکراینی بر فراز «بلگورود» سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: پهپاد اوکراین بر فراز منطقه بلگورود منهدم شد.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه اضافه کرد: تلاش کی یف برای انجام یک حمله تروریستی پهپادی بر فراز منطقه بلگورود خنثی شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است: پهپادی که کی یف با آن قصد حمله به منطقه بلگورود را داشت، منهدم شد؛ تلفات جانی و خسارتی هم به بار نیامد.

وزارت دفاع روسیه چندی پیش هم اعلام کردهبود که سامانه پدافند هوایی مسکو، یک پهپاد ارتش کی‌ یف را در منطقه بلگورود سرنگون کرده است.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرده بود: تلاش ناموفق رژیم کی‌ یف برای حمله به تاسیساتی در خاک روسیه با هواپیمای بدون سرنشین در ساعت ۴ بامداد دفع و خنثی شد. پدافند موشکی روسیه این پهپاد را شناسایی و بر فراز منطقه بلگورود سرنگون کرد.

وزارت دفاع روسیه شنبه هفته پیش هم بیانیه مشابهی را صادر کرده بود.

ضدحملاتی که کی‌ یف ماه‌ ها درباره آن تبلیغ کرده و غربی‌ ها به شدت به آن دل بسته‌ بودند، از اوایل ژوئن شروع شد؛ اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که این ضدحملات راه به جایی نبرده و علاوه بر این، تلفات زیادی را هم روی دست رژیم کی‌ یف گذاشته است.