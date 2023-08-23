تشکر باشگاه استقلال از بازیکنان و کادرفنی پس از شکست برابر سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیه ای عملکرد شاگردان جواد نکونام را مورد تقدیر قرار داد. در متن این بیانیه آمده است:

«گرچه برد و باخت به رقابت ورزشی معنی می بخشد اما گاهی اوقات نتیجه فقط عدد است و برخی باخت‌ها مایه سرافکندگی نیست. استقلال امشب در اصفهان نتیجه را به سپاهان باخت اما با غیرت، تعصب و شرافت بازی کرد. بابت این بازی غیرتمندانه از اعضای کادر فنی و تمامی بازیکنان و کادر پشتیبانی و اجرایی تیم که در اصفهان از جان مایه گذاشتند، قدردانی می‌کنیم.

قطعا طی روزهای آینده با نظر جواد نکونام این تیم غیور، از لحاظ فنی تقویت خواهد شد تا بهتر و بیشتر پاسخگوی حمایت و محبت هواداران باشد اگرچه هواداران نیز به این تیم نجیب و متعصب با نمایش جانانه اش در اصفهان امیدوارتر شدند.»

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در حالی بیانیه داد که این تیم در دیدار مقابل سپاهان تن به شکست یک بر صفر مقابل میزبان اصفهانی داد.