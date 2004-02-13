شكست استقلال مقابل الوصل

به گزارش خبرنگار " مهر " در نيمه دوم مسابقه دو تيم استقلال و الوصل شاگردان امير قلعه نويي با استفاده از ده نفره بودن بازيكنان الوصل قصد جبران گلهاي خورده نيمه نخست و پيروزي بر حريف را داشتند كه در اين زمينه نيز تا حدودي موفق بودند.

فراز فاطمي مهاجم بلند قامت اين تيم در دقيقه 60 مسابقه و برروي سانتر يدالله اكبري از روي نقطه كرنر با ضربه سر گل نخست استقلال را به ثمر رساند تا فاصله امتيازي دو تيم كم شود. در دقيقه 80 امير حسين صادقي بازهم با استفاده از ضربه سر موفق شد گل دوم استقلال را وارد دروازه الوصل نمايد تا بازي به تساوي كشيده شود. اما اينبار عليرضا نيكبخت واحدي و فرهاد مجيدي بازيكنان ايراني الوصل بودند كه برروي يك همكاري و برروي سانتر زيباي نيكبخت و توسط مجيدي در دقيقه 88 گلزني كردند تا الوصل ده نفره استقلال را شكست دهد.