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۳ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۲۸

حمله نظامیان صهیونیست به نمازگزاران در مسجدالاقصی + فیلم

حمله نظامیان صهیونیست به نمازگزاران در مسجدالاقصی + فیلم

نظامیان رژیم صهیونیستی در ورودی باب الاسباط مسجدالاقصی به نمازگزاران فلسطینی که برای برگزاری نماز جمعه به سوی مسجدالاقصی در حرکت بودند حمله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به سوی فلسطینیانی که برای برپایی نماز جمعه در مسجدالاقصی و مناطق پیرامونی آن حضور داشتند حمله‌ور شدند. بر اثر این درگیری‌ها تاکنون دست‌کم ۸ فلسطینی و ۳ نظامی صهیونیست زخمی شده‌اند.

حمله نظامیان صهیونیست به نمازگزاران در مسجدالاقصی + فیلم

منابع محلی اعلام کردند که یک پیرمرد فلسطینی پیش از آن که مدارک هویتی خود را به نظامیان صهیونیست حاضر در ورودی باب الاسباط مسجدالاقصی ارائه دهد از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و همین موضوع به نقطه آغاز درگیری‌ها مبدل شده است.

حمله نظامیان صهیونیست به نمازگزاران در مسجدالاقصی + فیلم

علاوه بر این نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی چند تن از نمازگزاران فلسطینی حاضر در باب الاسباط مسجدالاقصی را بازداشت کردند.

پلیس رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در جریان این درگیری‌ها دست‌کم یکی از نظامیان رژیم صهیونیستی با استفاده از سلاح خود نسبت به تیراندازی هوایی اقدام کرده است.

با وجود فشارهای اعمالی از سوی صهیونیست‌ها، نماز جمعه این هفته نیز با حضور خیل عظیم نمازگزاران فلسطینی که تعداد آنان به بیش از ۵۰ هزار نفر می‌رسید برگزار شد.

گفتنی است هر هفته تعداد زیادی از فلسطینیان با برپایی نماز با شکوه جمعه در مسجدالاقصی بر اسلامی بودن این مکان مقدس تاکید می‌کنند.

کد مطلب 5870291

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