ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی توسط دانشجویان فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، کاروان مهارتی دانشگاه فنی و حرفهای با نام ابناءالحسین، به همت بسیج دانشجویی جهت خدمترسانی به زائران اربعین حسینی(ع)، از محل دانشکده فنی و حرفهای دکتر شریعتی تهران، برای دومین سال متوالی به کربلای معلا اعزام شد.
عرفان خسرویان رئیس دانشگاه فنی و حرفهای طی این مراسم که در جوار مرقد مطهر شهدای گمنام دانشکده فنی و حرفهای دختران دکتر شریعتی برگزار شد، برای کاروان اعزامی آرزوی تندرستی، سلامتی و توفیق خدمت صادقانه به زائران اربعین اباعبدالله(ع) را از خداوند منان خواستار شد.
این کاروان با عنوان موکب ابناء الحسین و به همت بسیج دانشجویی با حضور دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای کشور و با هدف خدمت رسانی تخصصی به زائرین اباعبدالحسین(ع) برای دومین سال پیاپی در طریق نجف به کربلا عمود ۷۰۰برپا میشود و در قسمت خدمت رسانی به زائران، خدماتی نظیر؛ خیاطی و تعمیرات لباس، کیف و کوله، تعمیرات کفش، تعمیرات کالسکه و ویلچر و همچنین خدمات پیرایشگری و... در دستور کار این کاروان قرار دارد.
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