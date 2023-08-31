خاندوزی با نماینده ولی فقیه در استان همدان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی ظهر پنجشنبه در دیدار با وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: نقاط مثبتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت تبیین کردند، قابل تقدیر است.
وی افزود: با وجود تمام اقدامات مثبت دولت، اما در بخش رسانهای نیازمند یک تبیین و تحلیل درست و دقیق هستیم.
امام جمعه همدان با بیان اینکه مردم برای بررسی وضعیت اقتصادی به زندگی روزمره خودشان نگاه میکنند، گفت: معیشت مردم و چرخش زندگی روزمره جز دغدغههای رهبر معظم انقلاب بوده و هست و باید برای آن برنامهریزی قوی انجام شود.
آیتالله شعبانیموثقی خاطرنشان کرد: نیازمند هماهنگی و انسجام قوی بین تیم اقتصادی دولت هستیم.
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا پیشرفتها عدالت محور باشد، بیان کرد: تمرکز زدایی از وزارت خانهها و دادن اختیارات به استانها از موضوعاتی است که باید مد نظر قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان عنوان کرد: در نظام اسلامی مشروعیت تک تک افراد وابسته به عدالت است.
آیتالله شعبانیموثقی با بیان اینکه مدیر در جامعه اسلامی باید دغدغه، برنامه و اندیشهاش تحقق عدالت به معنای عام آن باشد، گفت: حضور وزیر اقتصاد در بازار همدان قابل تقدیر بوده و یکی از شاخصههای مردمی بودن دولت همین حضور در بین مردم است.
وی افزود: دولت نسبت به راهکارها و روشهایی که مسئولان در آن مردم را بازوی اصلی پیشرفت قرار دهند توجه کند.
امام جمعه همدان با بیان اینکه در سالهای گذشته گاهی به اسم خصوصی سازی اشتباهاتی رخ داد که منجر به تبعیض شد، بیان کرد: استان همدان در بحث کشاورزی با مشکل آب مواجه است و در زمینه صنعت نیز نیازمند حمایت جدی توسط مسئولان هستیم.
آیتالله شعبانیموثقی خاطرنشان کرد: ساختارهای اقتصادی گاهی از موارد دست و پای مدیران را بسته که رفع آن نیازمند حمایت جدی و اقدام شجاعانهتر مسئولان است.
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