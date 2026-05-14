۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

ملت ایران در طول تاریخ هیچ‌گاه زیر بار زور نرفته است

همدان- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با تأکید بر روحیه استقلال‌طلبی ملت ایران گفت: ایران با کشورهای منطقه متفاوت است و ملت ایران در طول تاریخ هیچ‌گاه زیر بار زورنرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی صبح پنج شنبه در نشست بررسی ابعاد شخصیتی «پدر امت» با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر مسائل معیشتی مردم اظهار کرد: توجه و تأکیدات ایشان نسبت به معیشت مردم کمتر در رسانه‌ها مطرح شده، در حالی که بارها بر حل مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد تأکید داشته‌اند.

وی افزود: اگر کوچک‌ترین نقطه تاریک اقتصادی در زندگی رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان وجود داشت، رسانه‌های معاند حتماً آن را برجسته می‌کردند، اما ساده‌زیستی ایشان از دوران پیش از انقلاب تا دوران مسئولیت‌های عالی نظام کاملاً مشهود و روشن بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی رهبر شهید انقلاب بیان کرد: قائد امت ساختارهایی را در کشور طراحی کردند که حتی با شهادت ایشان و برخی مسئولان، کشور دچار خلأ مدیریتی نشود.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با بیان اینکه سیاست رهبری نه جنگ و نه تسلیم بود، ادامه داد: راهبرد ایشان، بازدارندگی فعال برای حفظ امنیت و منافع کشور بود و هرگونه مذاکره نیز زمانی پذیرفتنی است که منافع و امنیت ایران را تأمین کند.

وی با تأکید بر روحیه استقلال‌طلبی ملت ایران گفت: ایران با بسیاری از کشورهای منطقه متفاوت است و ملت ایران در طول تاریخ هیچ‌گاه زیر بار زور نرفته است.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان همچنین با اشاره به انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای از سوی اعضای خبرگان، اظهار کرد: شخصیت علمی، اجتهاد، زهد، شناخت مدیریتی و آگاهی ایشان نسبت به مسائل و مشکلات مردم، از جمله نکات مورد توجه اعضای مجلس خبرگان بوده است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح برخی ساختارهای مدیریتی کشور تأکید کرد: مؤلفه‌های نظام اداری ولایی با شرایط فعلی تفاوت دارد و از این‌رو نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای مدیریتی هستیم.

