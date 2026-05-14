به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی صبح پنج شنبه در نشست بررسی ابعاد شخصیتی «پدر امت» با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر مسائل معیشتی مردم اظهار کرد: توجه و تأکیدات ایشان نسبت به معیشت مردم کمتر در رسانه‌ها مطرح شده، در حالی که بارها بر حل مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد تأکید داشته‌اند.

وی افزود: اگر کوچک‌ترین نقطه تاریک اقتصادی در زندگی رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان وجود داشت، رسانه‌های معاند حتماً آن را برجسته می‌کردند، اما ساده‌زیستی ایشان از دوران پیش از انقلاب تا دوران مسئولیت‌های عالی نظام کاملاً مشهود و روشن بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی رهبر شهید انقلاب بیان کرد: قائد امت ساختارهایی را در کشور طراحی کردند که حتی با شهادت ایشان و برخی مسئولان، کشور دچار خلأ مدیریتی نشود.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با بیان اینکه سیاست رهبری نه جنگ و نه تسلیم بود، ادامه داد: راهبرد ایشان، بازدارندگی فعال برای حفظ امنیت و منافع کشور بود و هرگونه مذاکره نیز زمانی پذیرفتنی است که منافع و امنیت ایران را تأمین کند.

وی با تأکید بر روحیه استقلال‌طلبی ملت ایران گفت: ایران با بسیاری از کشورهای منطقه متفاوت است و ملت ایران در طول تاریخ هیچ‌گاه زیر بار زور نرفته است.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان همچنین با اشاره به انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای از سوی اعضای خبرگان، اظهار کرد: شخصیت علمی، اجتهاد، زهد، شناخت مدیریتی و آگاهی ایشان نسبت به مسائل و مشکلات مردم، از جمله نکات مورد توجه اعضای مجلس خبرگان بوده است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح برخی ساختارهای مدیریتی کشور تأکید کرد: مؤلفه‌های نظام اداری ولایی با شرایط فعلی تفاوت دارد و از این‌رو نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای مدیریتی هستیم.