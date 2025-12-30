به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی ظهر سهشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه مردمی ۹ دی که با حضور پرشور مردم نهاوند در مصلای این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در طول سالهای گذشته از هیچ توطئهای علیه نظام فروگذار نکردهاند، اما هر بار با هوشیاری و حضور مردم در صحنه نقشههای آنان نقش بر آب شده است.
وی با بیان اینکه ملت ایران در بزنگاههای حساس تاریخی پای ارزشها و آرمانهای انقلاب ایستادهاند، افزود: مردم با بصیرت ایران اسلامی نشان دادهاند هر جا که نیاز باشد، با وجود اختلاف سلیقهها، در مقابل دشمن یکپارچه و متحد عمل میکنند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به فتنه سال ۸۸ و حماسه ۹ دی، تصریح کرد: هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی همراه با حضور آگاهانه مردم، فتنه را خنثی کرد و دشمنان را از دستیابی به اهدافشان مأیوس ساخت.
آیتالله شعبانیموثقی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروز درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی هستیم و مدیری در این میدان موفق است که با بصیرت، ظرفیتهای داخلی را بشناسد و از این توانمندیها بهدرستی استفاده کند.
وی ادامه داد: تحریمها بیتأثیر نیستند و دشمن همواره در حال توطئه است، اما اگر مسئولان شناخت درستی از ظرفیتها داشته باشند، میتوانند با تصمیمگیری صحیح بخش زیادی از مشکلات را برطرف کنند.
امام جمعه همدان با اشاره به فعالیت گسترده دشمن در حوزه رسانهای، خاطرنشان کرد: دشمنان با استفاده از ابزارهای رسانهای بهدنبال ایجاد ناامیدی در جامعه هستند و لازم است مردم و مسئولان با هوشیاری، مراقب این جنگ نرم باشند.
وی با تأکید بر نقش صداقت مسئولان در همراهی مردم گفت: هر جا مردم از مسئولان صداقت دیدهاند، همراهی کردهاند و وظیفه مسئولان نیز این است که با تلاش شبانهروزی در خدمت مردم باشند.
آیتالله شعبانیموثقی با اشاره به برخی اعتراضات اخیر نسبت به مسائل اقتصادی افزود: بخش قابل توجهی از نقدها، مطالبات اقتصادی است، اما باید در شیوه بیان آن دقت شود و پیگیری مطالبات از مسیرهای قانونی انجام گیرد؛ چرا که تجربه نشان داده دنبال کردن خواستهها از مجاری غیرقانونی، زمینهساز فتنه و سوءاستفاده دشمنان میشود.
وی تأکید کرد: بخش عمدهای از تحریمها پس از حوادث سال ۸۸ و در دهه ۹۰ اعمال شد و این نشان میدهد هر زمان دشمن احساس شکاف داخلی کند، فشارهای خود را تشدید میکند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اهداف دشمنان گفت: هدف آنها تضعیف کشورهای منطقه و در نهایت تجزیه ایران اسلامی است، اما وحدت و انسجام مردم همواره این نقشهها را ناکام گذاشته است.
وی وظیفه اصلی مسئولان را تأمین کالاهای اساسی، ثبات قیمتها و مقابله قاطع با مفسدان اقتصادی دانست و افزود: مسئولان باید با اقتدار در برابر رانتخواری و فساد بایستند و اجازه ندهند معیشت مردم به گروگان گرفته شود.
آیتالله شعبانیموثقی در پایان گفت: دشمنان با وجود همه تلاشها در طول دهههای گذشته نتوانستهاند انقلاب اسلامی را تضعیف کنند و امدادهای الهی، همراه با حضور آگاهانه مردم، همواره موجب شکست نقشههای آنان شده است؛ از اینرو باید با هوشیاری، اتحاد و انسجام، مسیر حل مشکلات و پیشرفت کشور را ادامه دهیم.
