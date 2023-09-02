راه اندازی ۵۰ گیت صدور مجوز عبور زائران خارجی در دهلاویه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مبینی عصر امروز شنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: به منظور افزایش سرعت خروج اتباع خارجی از گذرگاه مرزی چذابه برای حضور در مراسم اربعین حسینی ۵۰ گیت به ظرفیت ۶۰ گیت صدور مجوز در دهلاویه اضافه شده است.
رئیس سازمان ملی مهاجرت کشور عنوان کرد: در روزهای آینده شاهد شکسته شدن صفهای طولانی صدور گذر موقت در گذرگاه مرزی چذابه خواهیم بود.
به گزارش مهر، امسال برای اولین بار خروج اتباع غیر مقیم از گذرگاه مرزی چذابه انجام میشود.
همچنین تاکنون ۵۰۰ زائر حسینی از کشور پاکستان از طریق فرودگاه بینالمللی شهید سلیمانی اهواز وارد استان شدند.
نظر شما