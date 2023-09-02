زیرساخت های حوزه فرهنگی بوشهر در دولت سیزدهم تحول یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: شرایط فرهنگی در استان بوشهر در حوزه زیرساخت‌ها در دولت سیزدهم تحولات خوبی یافته است و پروژه‌های مهمی در این زمینه اجرا شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه در دوره‌های قبلی به زیرساخت‌های فرهنگی مانند کتابخانه، اسناد ملی، سالن‌های مورد نیاز توجه خوبی صورت نشده بود، افزود: باید اعتبار ویژه ای در تخصیص اعتبارات زیرساختی در این زمینه در نظر گرفته شود.

وی گفت: به منظور حمایت از هنرمندان، محققان و پژوهشگران فعال که در عرصه استانی و ملی فعال هستند صندوقی راه اندازی شده که باید حمایت لازم در این زمینه صورت گیرد.

امام جمعه بوشهر یادآور شد: باید از نویسندگان، کانون‌ها و مؤسسه‌های فرهنگی حمایت و همچنین از پروژه احداث مجتمع بزرگ قرآنی استان بوشهر حمایت شود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه فرهنگ این استان بر اساس دیانت، بصیرت و بیداری در برابر تهاجم بیگانگان بوده است، خاطرنشان کرد: بوشهر همیشه در خط مقدم دفاع مقدس و دفاع از هویت‌های ملی و دینی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر از تدوین اطلس و نقشه جامع فرهنگی آسیب و فرصت، تهدید و ضعف در استان خبر داد و بیان کرد: نقشه آمایش استان در ۵ منطقه تقسیم و همچنین اسناد چشم‌انداز فرهنگی، راهبردی و دانش‌بنیان و فرهنگی استان تدوین و به عنوان الگو در شورای انقلاب فرهنگی مطرح شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با اشاره به مصوبات این شورا خاطرنشان کرد: با عملکرد خوب استان بوشهر، شورای فرهنگی عمومی استان بوشهر در چندین سال به عنوان شورای فرهنگ عمومی ممتاز در کشور مطرح شد.

امام جمعه بوشهر فضای استان بوشهر را در وحدت عالی و منسجم بیان کرد و اضافه کرد: همه در راستای اندیشه‌های ارزشمند رهبر معظم انقلاب حرکت می‌کنند.