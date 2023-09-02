مازندران پایتخت یادواره شهدا در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی شامگاه شنبه در جلسه هیئت امنای مرکز فرهنگی و شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران که با حضور «سید محمود حسینی پور» استاندار مازندران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، پیشکسوتان، اصحاب رسانه و حضور وبیناری فرمانداران و فرماندهان سپاه نواحی در سالن شهید رجایی استانداری مازندران برگزار شد، با اشاره به پروژه نیمه کاره مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران، اظهار داشت: این پروژه باید بین المللی دیده شود تا با اراده ملی به بهره برداری برسد.

وی افزود: بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون نفر به اذعان مسئولان، گردشگر داخلی و خارجی سالانه به مازندران سفر می‌کنند و مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان می‌تواند مقصد گردشگری باشد.

وی ادامه داد: تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان همانند جابه جایی میدان بار ساری و احداث پل روستای «اورست» چهاردانگه نیازمند پیگیری ویژه مسئولین امر و اراده است.

سردار ملکی با اشاره به دومین کنگره ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید دفاع مقدس استان مازندران اذعان داشت: مسئولین استانی در راستای این کنگره تلاش کنند مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس این خطه از شمال کشور تکمیل شود.

وی خطاب به استاندار مازندران خواستار ورود جدی برای تکمیل پروژه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان بعد از ۱۴ سال شد و تصریح کرد: مساحت موزه دفاع مقدس استان ۶۰ هکتار است و ۷ ابنیه ساختمانی این مجموعه در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید.

وی عنوان کرد: این مرکز، بزرگترین مرکز فرهنگی دفاع مقدس کشور به شمار می‌رود و با تکمیل این پروژه باید قدردان ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان دوران دفاع مقدس باشیم.

سردار ملکی بر لزوم احداث و تکمیل یادمان‌های شهدای گمنام مدفون در استان مازندران تاکید کرد و اذعان داشت: شهرداری ساری برای تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران ورود کند.

وی از مازندران به عنوان پایتخت یادواره‌های شهدای کشور یاد کرد و گفت: بیش ۱۵ تا ۲۰ هزار یادواره شهدا در کشور برگزار می‌شود که ۱۵ تا ۲۰ درصد این یادواره‌ها به همت مردم شهید پرور مازندران برگزار می‌شود.

در این مراسم حسینی پور استاندار مازندران با اهدای لوح سپاس از مجاهدت‌های سردار عبدالله ملکی در دوره خدمت در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران تقدیر کرد و وی را به عنوان مشاور ارشد استاندار مازندران در امور دفاع مقدس استان مازندران معرفی کرد.

سردار ملکی به تازگی حکم مشاور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در امور استان‌های شمالی را از سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس دریافت کرده است.

همچنین اعضای دائمی هیأت امنای مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان مازندران توسط سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مشخص شدند و حکم مسئولیت‌شان توسط استاندار مازندران اهدا شد.