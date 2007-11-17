شعبانی فر رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد امروز به ریاست محمد هادی حسام رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی در محل این فدراسیون برگزار شد.

از مجموع 39 رای ماخوذه دراین مجمع علی اکبر شعبانی که حدود 9 ماه سرپرستی فدراسیون بولینگ و بیلیارد را برعهده داشت با کسب 32 رای به مدت چهار سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب و معرفی شد.

در بین سایر آرا ماخوذه 5 رای ممتنع و دو رای به نفع احمد مشیبی ارائه شده بود.

حسین مطیعی و کامران هروی دیگر کاندیداهای فدراسیون بولینگ و بیلیارد بودند که قبل از شروع مجمع انصراف خود را از شرکت در انتخابات اعلام کردند. همچنین مهران جوراب لو کاندیدای غایب انتخابات امروز بود.