اتحاد و انقلاب را با نثار خون و جانمان حفظ می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصیب خزایی ظهر چهارشنبه در جمع مردم درمیان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، بیان کرد: امروز به لطف انقلاب اسلامی شاهد پیشرفت‌های خوبی در شهرستان درمیان هستیم.

وی با اشاره به ایثارگری شهدای انقلاب بیان کرد: در درمیان ۱۲۰ شهید شیعه و ۴۵ شهید اهل سنت داریم.

حجت الاسلام خزایی با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد خناثان جنایت کنند و ما اینجا ایستاده‌ایم، اظهار کرد: اتحاد و انسجام و انقلاب را با خون و جانمان حفظ و دفاع خواهیم کرد و خیال دولت از مردم درمیان راحت باشد.

وی با اشاره به خدمات دولت در درمیان بیان کرد: امروز امید به ملت و جهان اسلام برگشته و به کمک دولت بیش از ۲۰ چمن مصنوعی افتتاح شده است.

امام جمعه اسدیه اظهار کرد: مسئولان به هوش باشند که در گذشته، دولت‌ها برای اراضی مشهور لچکی ۲۰ سال قول دادند و عمل نکردند اما امروز این زمین‌ها به کمک دولت کار و کرامت در حال واگذاری به مردم است.

وی با اشاره به نهضت آسفالت در روستاهای درمیان بیان کرد: خوشبختانه به همت مسئولان انقلابی، اکثر روستاها دارای آسفالت شده و کمتر کوچه‌ای بدون آسفالت مشاهده می‌شود.

حجت الاسلام خزایی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه گازرسانی هم بیان کرد: هفته قبل روستایی که سه خانوار دارد در این شهرستان گازرسانی شد و این برای دولت افتخار است.