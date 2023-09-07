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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۲۱

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران:

شرایط تیم ملی کشتی فرنگی ایران مطلوب است

شرایط تیم ملی کشتی فرنگی ایران مطلوب است

نور- سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران شرایط تیم را مطلوب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز صبح پنجشنبه در آئین بدرقه تیم ملی کشتی فرنگی در نور شرایط تیم ملی کشتی فرنگی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: کشتی ورزش اول کشور محسوب می‌شود و بهترین مدال‌های کشور را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه کشتی به عنوان ورزش پهلوانی ایران شناخته می‌شود، حمایت از این رشته ورزشی را شایسته دانست.

روح الله سلگی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران نیز در این مراسم ضمن تسلیت اربعین حسینی گفت: ورزشکاران ما به مشی شجاعت و عدالت خواهی اباعبدالله الحسین و حضرت زینب سلام الله علیها علاقه مند هستند و امیدوارم در این فراز سخت، کشتی گیران دلاور ما موفق و پیروز باشند.

کد مطلب 5880806

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