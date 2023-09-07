به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج، برنامه این هفته «تهرانگرد» که جمعه ۱۷ شهریور روانه آنتن شبکه پنج سیما می‌شود به جاذبه‌های شهرستان دماوند اختصاص دارد.

جاذبه‌های تاریخی و طبیعی دماوند که این شهرستان را به یکی از جذاب‌ترین مناطق گردشگری استان تهران بدل کرده است در برنامه «تهرانگرد» این هفته مرور می‌شود؛ از برج شیخ شبلی تا دریاچه تار و سد زیارت از جمله نقاط دیدنی شهرستان دماوند هستند که مخاطبان این برنامه در این قسمت با این اماکن گردشگری آشنا می‌شوند.

همچنین بخش دیگری از «تهرانگرد» این هفته به فعالیت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در زمینه مبارزه با آفات کشاورزی و باغداری می‌پردازد.

تهرانگرد در ۳۶ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای، در گروه تهران و شهروندی شبکه پنج سیما و با همکاری جهاد کشاورزی استان تهران تولید می‌شود. این برنامه، هر هفته جمعه‌ها ساعت ۲۲ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود و تکرار آن جمعه آینده ساعت ۱۲:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.