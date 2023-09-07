تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال در استان بوشهر ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین صبح پنجشنبه در نشست بررسی تسهیلات اعتباری حمایت از تولید و اشتغال با بیان اینکه امسال تسهیلات اعتباری با نرخ سود ۴ و ۱۸ درصد ابلاغ و سهم هر دستگاه مشخص و تعیین شده است اظهار داشت: طرح‌های مختلف اشتغال‌زایی، خدماتی، گردشگری، صنعتی، تولیدی، کشاورزی، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری با پرداخت تسهیلات راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد در مناطق مرزی سود آن ۲ درصد کمتر است گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره ۱۶ با سود ۴ درصد است و امسال با تدبیر وزیر اقتصاد مجوزهای لازم به استان‌ها در حوزه اشتغال، حمایت از تولید و تکمیل زنجیره‌های ارزش ابلاغ شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با تشریح تسهیلات تبصره ۱۸ تصریح کرد: یک‌هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان آن با نرخ سود ۴ درصد به طرح‌های اشتغال‌زایی و حمایت از تولید ابلاغ شده است.

باستین سهم دستگاه‌های مختلف برای تخصیص این تسهیلات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: علاوه بر سازمان‌های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، ۱۰ درصد این تسهیلات به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دارد و امسال به بنیاد کرامت رضوی، امور عشایر، بسیج سازندگی، اداره کل زندان‌ها توجه ویژه‌ای شده است.

وی از نهضت احیا واحدهای تولیدی و تکمیل صنایع نیمه تمام استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: تکمیل طرح‌های نیمه تمام واحدهای تولیدی و احیا واحدهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، صنایع مستقر در شهرها و روستاها توجه ویژه‌ای شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر توجه به طرح‌های اشتغال‌زایی و رفع مشکلات واحدهای خدماتی، صنعتی و تولیدی را از دیگر موارد دانست.