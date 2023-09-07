به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتگی شهر کتاب با محوریت بررسی کتاب «قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان» نوشته مرتضی کریمی‌نیا سه شنبه ۲۱ شهریور در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

دستنویس‌های قرآنی به خط حجازی و کوفی کهن‌ترین اسناد برجا مانده از میراث اسلامی به شمار می‌آیند. در این کتاب به مهم‌ترین عناصر تاریخی، ادبی، هنری، و قرآن‌شناختی در این آثار کهن و معرفی نزدیک به سیصد نسخه قرآنی کهن از مهم‌ترین کتابخانه‌ها و موزه‌های پرداخته شده است.

از آنجا که بسیاری از نسخه‌های کوفی در ایران و جهان، طی قرون گذشته، آسیب دیده و در مناطق مختلف پراکنده‌اند، مؤلف کوشیده تمام پاره‌های مشابه یا متعلق به هر نسخه را در ایران و جهان شناسایی کرده، در کنار هم قرار دهد.

افزون بر معرفی ظاهری نسخه، به جزئیاتی در باب نوع و ویژگی‌های خط کوفی، ویژگی‌های تزئینی و تذهیب‌های آن، اطلاعاتی از زندگی کاتب یا واقف، اطلاعات تاریخی دربارۀ نسخه و محیط کتابت آن، شیوه نقطه گذاری و اعراب گذاری آیات، رسم یا املای قرآنی به‌کار رفته، وقرائت‌های رسمی، نادر و گاه ناشناخته در آن، پرداخته است.

نشست نقد و بررسی این کتاب سه شنبه ۲۱ شهریور از ساعت ۱۶ در مرکز فرهنگی شهر کتاب به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود.