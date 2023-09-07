  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۰۵

مدیرجهادکشاورزی شهرستان کوهرنگ خبر داد؛

شناسایی هفت کاربری غیر مجاز در شهرستان کوهرنگ

شناسایی هفت کاربری غیر مجاز در شهرستان کوهرنگ

شهرکرد_به منظور حفظ و صیانت از عرصه‌های کشاورزی و استمرار تولید، در هفته جاری تعداد هفت مورد تغییر کاربری غیر مجاز در این شهرستان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسین‌پور صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور حفظ و صیانت از عرصه‌های کشاورزی و استمرار تولید، در هفته جاری تعداد هفت مورد تغییر کاربری غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی بخش مرکزی و صمصامی شناسایی و برای مالکین آنان اخطار کتبی صادر شد.

وی با اشاره به اینکه برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری و تخریب اراضی برخورد می‌شود تصریح کرد: هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی خلاف قانون است و تخریب می‌شود.

حسین‌پور ادامه داد: با مراقبت مستمر و حضور فعال در عرصه‌های کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد می‌شود.

وی اذعان داشت: سامانه تلفنی ۱۳۱ با هدف ارتباط مردمی برای اطلاع‌رسانی و پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی آماده دریافت هرگونه اخبار و اطلاعات مردمی در این خصوص است.

حسین پور خاطر نشان کرد: با حضور به موقع کارشناسان در بخش مرکزی یک مورد تغییر کاربری غیر مجاز به صورت خوداجرایی توسط مالک تخریب گردید.

کد مطلب 5880841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها