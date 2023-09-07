شناسایی هفت کاربری غیر مجاز در شهرستان کوهرنگ

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسین‌پور صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور حفظ و صیانت از عرصه‌های کشاورزی و استمرار تولید، در هفته جاری تعداد هفت مورد تغییر کاربری غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی بخش مرکزی و صمصامی شناسایی و برای مالکین آنان اخطار کتبی صادر شد.

وی با اشاره به اینکه برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری و تخریب اراضی برخورد می‌شود تصریح کرد: هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی خلاف قانون است و تخریب می‌شود.

حسین‌پور ادامه داد: با مراقبت مستمر و حضور فعال در عرصه‌های کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد می‌شود.

وی اذعان داشت: سامانه تلفنی ۱۳۱ با هدف ارتباط مردمی برای اطلاع‌رسانی و پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی آماده دریافت هرگونه اخبار و اطلاعات مردمی در این خصوص است.

حسین پور خاطر نشان کرد: با حضور به موقع کارشناسان در بخش مرکزی یک مورد تغییر کاربری غیر مجاز به صورت خوداجرایی توسط مالک تخریب گردید.